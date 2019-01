Discussion autour de «SLĀV» à Saint-Jérôme

«SLĀV» continue de faire jaser. Dans la foulée de la présentation de la controversée pièce de Robert Lepage au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme, les 22 et 23 janvier, le public est invité à participer à une rencontre d’échanges et de discussions, laquelle portera sur les thèmes de l’appropriation culturelle, de l’intégration et de la représentation des communautés culturelles sur les scènes du Québec.

Le rendez-vous est donné au Théâtre Gilles-Vigneault, le 22 janvier, à 16 h, et inclura parmi ses panélistes Amadou Sadjo Barry (professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe), Marie-Josée Fiset (directrice générale de l’organisme ENSEMBLE, pour le respect de la diversité), Line Chaloux (directrice générale du Coffret, organisme régional en matière d’accueil et établissement des immigrants dans les Laurentides), 2Fik (directeur artistique, photographe et modèle dont l’œuvre questionne l’identité, la politique et les enjeux sociaux), Nathalie Doummar (comédienne et auteure) et David Laurin et Jean-Simon Traversy (codirecteurs artistiques du Théâtre Duceppe). La table ronde sera animée par la journaliste Noémi Mercier.

Après les prestations prévues à Saint-Jérôme, «SLĀV» sera proposée à la Maison des arts de Drummondville, le 29 janvier, et au Théâtre Banque Nationale de Saguenay, le 15 février. La production est aussi à l’honneur à la Salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke ce mercredi 16 janvier.