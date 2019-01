Espace 400e a perdu la moitié de sa valeur

Inoccupé et boudé par les acheteurs depuis quelques années, le pavillon d’Espace 400e au Vieux-Port a perdu la moitié de sa valeur sur le nouveau rôle d’évaluation de la Ville de Québec.

Rénové à grands frais au coût de 9 millions $ par Ottawa, à l’occasion du 400e anniversaire de la Vieille Capitale en 2008, l’immeuble de la rue quai Saint-André et son terrain d’environ 45 000 pieds carrés ne valent plus que 5,37 millions $ sur le rôle 2019-2020-2021, alors que la valeur inscrite au rôle antérieur était de 10,64 millions $, a constaté «Le Journal de Québec».

En 2016, le fédéral avait tenté une première fois de se départir de cet actif, en vain. Il demandait alors une somme de 5,48 millions $, ce qui en avait étonné plus d’un considérant que l’immeuble et le terrain valaient alors le double.

L’acheteur pressenti s’était finalement désisté.

«Une question de marché»

Le service d’évaluation de la Ville de Québec s’est de toute évidence ajusté en tenant compte du prix exigé par Ottawa.

«C’est une question de marché. L’immeuble a été mis en vente deux fois aux alentours de 5 millions $. Ça reflète ce que ça vaut», a exposé le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

Les évaluateurs, explique-t-il, ont notamment appliqué un critère de «désuétude économique» lorsqu’ils ont révisé la valeur d’Espace 400e.

«L’immeuble a une vocation limitée et une faible superficie de terrain. La configuration du bâtiment fait que la transformation serait difficile et coûteuse».

Précisions que le fédéral ne paie pas de taxes foncières aux municipalités sur les biens qu’il possède. Il verse cependant des paiements en remplacement d’impôts (PERI), lesquels sont calculés aussi en fonction de la valeur de ses actifs.

Qui achètera l’immeuble?

La deuxième tentative pour la vente de l’immeuble avait échoué l’été dernier, à la suite d’un nouvel appel d’intérêt. Cette fois, le fédéral avait refusé une offre d’achat, puisque l’acheteur potentiel – dont l’identité n’a jamais été dévoilée – avait tenté de poser une condition qui a été rejetée.

Depuis juillet, rien n’a filtré sur un éventuel troisième processus de vente. «Parcs Canada travaille à l’évaluation des diverses options et à l’élaboration d’un plan au sujet de l’avenir de l’Espace 400e. De plus amples renseignements seront communiqués sous peu», a répondu par courriel Audrey Champagne de Parcs Canada, l’agence propriétaire de l’édifice. La Ville et le Port n’ont manifesté aucun intérêt pour l’acquisition de l’immeuble, qui a notamment accueilli les expositions Bodies et Titanic dans le passé.