Il veut retrouver ses amis de voyage qui lui ont sauvé la vie

«Tout ce qu’il me reste des gens qui voyageaient avec nous, c’est une lettre de Natacha, écrite il y a 20 ans et sans adresse de retour, puis la photo de notre groupe publiée sur Facebook», a dit le Gaspésien Yves Johnson, joint au téléphone.

Il y a exactement 20 ans, M. Johnson voyageait au Mexique avec son cousin René-Pier au moment où une matinée de baignade a viré au cauchemar.

«Une vague m’a fait dévier vers le fond», raconte-t-il dans une publication Facebook.

Se fracassant la tête au fond, il devient momentanément paraplégique. «Médicalement, c’était une ecchymose aux cervicales qui a gonflé et j’ai perdu l’usage de tout mon corps», a-t-il expliqué au téléphone.

«J’ai vu le tunnel LÀ (oui, oui ça existe), tu penses à ta famille, tes amis, ta vie, pis tu montes en haut», décrit-il dans son texte poignant.

Il est bleu et inconscient au moment où son cousin le sort de l’eau quatre minutes plus tard.

Par chance, un ami rencontré quelques jours auparavant, Tommy, est un étudiant américain en médecine. Il procède aux manœuvres de réanimation sur Yves, puis toute la bande d’amis amène le Québécois à l’hôpital d’où il sera rapatrié au Québec par avion-ambulance moins de 24 h plus tard.

Des souvenirs par bribes

«Selon ce que je me rappelle, les filles qui voyageaient avec nous venaient de Montréal, l’une étudiait en cinéma», a-t-il confié.

Après environ un an de réadaptation, Yves a repris le contrôle sur sa vie et il est désormais entrepreneur en foresterie. «Je grimpe dans les arbres pour gagner ma vie», a-t-il raconté.

«Je vis une vie normale. J’ai des petites pertes sensitives et une main qui va un peu moins vite que l’autre, mais c'est tout», a-t-il dit.

Vingt ans après sa mésaventure, Yves Johnson a célébré mardi avec son cousin le fait d’être encore en vie. «On parle de minutes et de secondes qui ont tout changé, a-t-il dit, encore ému. Ils ont tous eu un impact sur le fait qu’aujourd’hui j’ai une femme, des enfants et une belle vie. On a eu de la chance de voyager avec Tommy, l’étudiant en médecine. Les filles étaient là en assistance technique durant tout le reste des événements. Tout le monde a contribué.»

Natacha, Luciole, Anie, Tommy et Carlos sont les noms des amis rencontrés en voyage sans qui tout ça aurait probablement très mal fini. Il souhaiterait aujourd’hui les revoir pour dire «merci».

«Ça me toucherait beaucoup de les revoir et de leur expliquer comment ils ont tout changé pour moi», a conclu celui qui a l’impression aujourd’hui d’avoir vécu 20 ans «depuis sa mort».