La météo a coûté près de 2 milliards $ aux assureurs canadiens en 2018

Les inondations, tempêtes, feux de forêt et autres tornades qui ont marqué le Canada l'an dernier ont coûté environ 1,9 milliard $ aux assureurs.

Selon une étude de Catastrophe Indices and Quantification Inc. relayée par le Bureau d'assurance du Canada mercredi, 2018 est devenue la quatrième année la plus coûteuse de l'histoire du pays.

Cependant, contrairement aux précédentes marques établies en raison d'une catastrophe majeure – le verglas au Québec en 1998, les inondations à Calgary en 2013 et le feu de forêt de Fort McMurray en 2016 –, la dernière année n'a pas été caractérisée par un seul événement majeur.

«Les Canadiens et leurs assureurs ont plutôt subi des pertes importantes en raison d'une foule de petits phénomènes météorologiques violents d'un océan à l'autre», a souligné le Bureau. Ce dernier cite notamment une tempête de vent qui a fait 380 millions $ de dommages en Ontario en mai, les tornades d'Ottawa-Gatineau qui ont coûté 295 millions $ et des tempêtes estivales qui ont généré des dégâts estimés à 240 millions $ dans les Prairies.

L'année record en termes de dommages demeure sans conteste 2016, alors que la ville de Fort McMurray, en Alberta, avait été ravagée par un feu de forêt monstre. Cet événement à lui seul avait généré des dommages assurés de 3,7 milliards $, pour un total de près de 5 milliards $ pour l'année entière.

Le Bureau de l'assurance appelle les gouvernements à, notamment, investir dans les infrastructures et à adopter des politiques et des règlements pour améliorer le code du bâtiment, améliorer l'aménagement du territoire et décourager la construction sur des sites à risque afin de diminuer les impacts des événements météorologiques violents.

«Chaque année, les changements climatiques coûtent des milliards de dollars aux contribuables, aux gouvernements et aux entreprises du Canada. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour limiter ces pertes à l'avenir. Le coût de l'inaction est trop élevé», a commenté le vice-président aux Affaires fédérales du Bureau, Craig Stewart.

Quelques événements coûteux en 2018:

- Une tempête de vent en Ontario en mai: 380 millions $

- Les tornades d'Ottawa-Gatineau en septembre: 295 millions $

- Des tempêtes estivales dans les Prairies: 240 millions $

- Du verglas à la mi-avril dans le sud de l'Ontario: 190 millions $

- Des inondations au Québec et en Ontario en février: 57 millions $