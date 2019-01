La population active en décroissance dans l’Est-du-Québec

La Côte-Nord/Nord-du-Québec et la Gaspésie ont connu une perte de leur population active au cours de la dernière année, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

En vertu des données de l’ISQ, la Côte-Nord/Nord du Québec a perdu 3 % de ses travailleurs, seulement au cours des 12 derniers mois.

C’est pire en Gaspésie qui a essuyé une perte de plus de 8 % de sa population active.

La Chambre de commerce de Manicouagan confirme ces données. Un récent sondage à travers ses membres a révélé le problème.

«Ce n’est pas nécessairement des employés qui quittent pour une autre entreprise, mais plutôt qui quittent la région. Je ne veux pas être alarmiste avec ça, c’est juste que ça nous force à nous questionner, à nous assurer de faire de la Manicouagan une destination attrayante autant au niveau de l’emploi que des familles», a souligné le président de l’organisme, Antonio Hortas.

Cependant, le Bas-Saint-Laurent fait figure d’exception avec une hausse de plus de 10 % des personnes en âge de travailler sur son territoire.

«Il y a des efforts qui sont faits pour attirer notamment de jeunes familles, mais aussi des gens qui ont fait leur carrière ailleurs et qui ont envie de venir chez nous. Donc, le Bas-Saint-Laurent s’est mobilisé, envoie une image positive, dont on contribue tous. Et ce n’est pas fini les efforts», a promis le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

C’est exactement cette mobilisation et cette image positive que veut reproduire sur la Côte-Nord la Chambre de commerce de Manicouagan pour renverser la tendance à l’exode.