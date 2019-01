La Ville ne devrait pas bloquer Royalmount, dit la CCMM

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) croit que Montréal devrait saisir l'opportunité du projet du centre Royalmount qui correspond en tout point, selon elle, à un développement axé sur le transport en commun, bien qu'il se trouve à l'angle des autoroutes 15 et 40.

Lors de la présentation de son mémoire mercredi après-midi en consultation publique, le président de la CCMM Michel Leblanc a mentionné que son organisation ne se prononçait pas «pour» ou «contre» les divers projets commerciaux entrant dans des marchés en concurrence.

Il a toutefois fait remarquer qu’un centre comprenant des commerces, des bureaux, des salles de spectacles et potentiellement des unités résidentielles à proximité d’une station de métro (De la Savane) est «par définition» un exemple de TOD (pour transit-oriented development).

«Le développement des TOD, ça ne se fera pas parfaitement, mais ça va se faire à peu près de cette façon-là. Il va y avoir des terrains de valeur à proximité de stations de métro, des stations de REM, des stations de train de banlieue, et il va y avoir des projets qui vont amener des gens à vouloir y travailler, y habiter, y converger. C’est ça le concept des TOD. On ne peut pas le vouloir et [en même temps] ne pas le vouloir quand il se produit», a-t-il mentionné.

Un emplacement normal

Selon M. Leblanc, il est normal qu’un grand développement comme le Royalmount souhaite s’installer aux abords de grandes voies de circulation. Il croit également que tous les projets qui se feront éventuellement sur ces terrains en friche vont créer de la congestion.

La Ville devrait donc plutôt se demander comment elle pourrait améliorer les déplacements dans ce secteur, notamment par le biais du transport en commun, soutient-il.

Le président de la CCMM a par ailleurs qualifié comme des «occasions à saisir» le fait que le promoteur Carbonleo est prêt à s’engager à construire et entretenir une passerelle piétonne entre le métro et son développement, et qu’il est ouvert à des projets comme la construction d’une école sur ses terrains.

Les villes doivent s’entendre

Au cours de sa présentation à l’hôtel de ville, M. Leblanc a également mentionné que Montréal et les autres villes de l’agglomération avaient intérêt à s’entendre entre elles sur une façon de développer les terrains aux abords des grands axes de circulation de l’île, plutôt que de faire appel à Québec lorsque survient un projet.

Selon lui, si un comité inter-municipal avait fait un travail de planification avant qu’un promoteur arrive avec un projet, il aurait été plus facile pour les divers acteurs de s’entendre.

«Ce qu’on ne veut pas, c’est que le gouvernement voit les entités administratives de Montréal comme des entités qui ne peuvent pas s’entendre», a-t-il dit.