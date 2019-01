Le complexe Les 4 Glaces va fermer ce printemps

Le complexe Les 4 Glaces de Brossard, en Montérégie, fermera ses portes ce printemps après quatre décennies d'exploitation et le site sera ensuite mis en vente, a annoncé mercredi Canlan Ice Sports Corp.

Canlan, une entreprise basée à Burnaby, en Colombie-Britannique, a précisé par communiqué que l’ensemble des activités figurant déjà à l’horaire sera maintenu jusqu’à la fermeture du 5 mai prochain. Ces activités incluent celles de la Ligue de hockey récréatif pour adultes (ASHL).

«Après 39 ans, le complexe Les 4 Glaces a atteint la fin de son activité économique en tant qu'aréna récréatif», a dit Joey St-Aubin, PDG de Canlan Ice Sports Corp.

«Certes, la décision de retirer cet actif de notre offre de produits n'a pas été facile à prendre, car nous pensions à notre personnel dévoué, à nos contractuels, à nos fournisseurs et à notre précieuse clientèle, a-t-il ajouté. Cependant, nous sommes motivés par le fait que cela contribuera à permettre aux citoyens de Brossard d'obtenir de nouveaux services dynamiques et/ou de nouvelles options en matière d'habitation par la reconversion du terrain.»

Le produit de la vente du site sera affecté «à de nouvelles installations et/ou de nouveaux marchés stratégiques», selon M. St-Aubin.

Inscrite à la Bourse de Toronto, Canlan a indiqué qu’elle va tenter de transférer des programmes, ligues et tournois vers «d'autres sites de la Rive-Sud, où Canlan agirait comme locataire des lieux ou comme partenaire d'exploitants locaux».

Canlan Ice Sports Corp est propriétaire ou exploite 20 emplacements au Canada et aux États-Unis, lesquels comptent au total 57 patinoires, cinq terrains de soccer intérieurs et 15 terrains de sport, volley et basket.