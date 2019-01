«Le Guide de l’auto» sur QUB radio

«Le Guide de l’auto» a maintenant son émission sur QUB radio.

À compter du samedi 19 janvier, à 10 h, les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer jaseront des faits saillants du monde de l’automobile avec les auditeurs de QUB radio.

Pour sa première, le rendez-vous hebdomadaire du «Guide de l’auto» sera enregistré devant public au Salon de l’auto de Montréal. Exceptionnellement, deux éditions seront diffusées, à 10 h et à 14 h. «Je suis ravi que l’émission "Le Guide de l’auto" voie le jour, a commenté le chroniqueur automobile et animateur Antoine Joubert, dans un communiqué. La radio me permet de partager ma passion avec les auditeurs et de parler avec des personnes clés de l’industrie. Chaque samedi, je répondrai aux questions de nos auditeurs et l’émission sera ensuite disponible en rattrapage dans la section balado de QUB radio. On pourra m’écouter partout, même sur la route!»

L’application QUB radio peut être téléchargée pour iOS et Android. On peut également écouter «Le Guide de l’auto» et les autres titres de QUB au www.qub.radio en direct ou en rattrapage, sous forme de baladodiffusion.

En août dernier, Québecor annonçait avoir acquis la marque «Guide de l’auto», qui se déploie dans un guide existant depuis plus de 50 ans et publié annuellement aux Éditions de l’Homme, ainsi que dans des publications à l’intérieur du «Journal de Montréal», du «Journal de Québec» et du quotidien gratuit «24 Heures».

Il se retrouve aussi dans les plateformes numériques www.guideautoweb.com et www.carguideweb.com, que consultent ch aque mois 1,5 million de visiteurs uniques, pour un cumulatif de sept millions de pages vues.