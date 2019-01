Le ministre Charette préfère faire deux analyses

La CAQ veut plus d’efficacité dans les études environnementales du gouvernement, mais préfère tout de même faire deux analyses plutôt qu’une seule pour le mégaprojet de gaz naturel liquéfié au Saguenay.

Le projet de GNL Québec nécessite des investissements de 10 milliards $ pour la construction d’un gazoduc de plus de 700 kilomètres à partir de l’Ontario jusqu’à une future usine de liquéfaction du gaz naturel au port de Grande-Anse, à Saguenay.

Le ministre de l’Environnement Benoît Charette a toutefois décidé d’étudier séparément le tuyau qui transporte le gaz, et l’usine de liquéfaction. «Il y a deux volets distincts. En ayant deux études, la population aura l’occasion de faire valoir son point de vue à deux moments distincts. Ultimement, on risque d’avoir un meilleur projet avec deux études plutôt qu’une seule», a expliqué M. Charette à l’entrée du conseil des ministres mercredi.

Les mêmes actionnaires

Les partis d’opposition disent plutôt que ces deux «projets» sont portés par les mêmes actionnaires et qu’il devrait être étudié globalement. «On ne peut pas dissocier ces deux projets-là. Il y a un impact cumulatif de l’extraction du gaz jusqu’à l’exportation. Alors il faut que ce soit considéré dans la même évaluation», a indiqué Sylvain Gaudreault.

M. Charette reconnaît «qu’il peut y avoir un actionnariat qui est commun», mais souligne toutefois qu’il s’agit de «deux volets distincts» : le transport de gaz, et sa transformation. Difficile pourtant d’imaginer que l’un des volets pourrait être refusé, et l’autre accepté. Le ministre Charette le dit lui-même. Si le verdict du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est négatif pour l’un des projets, «c’est le promoteur qui aura la pression pour augmenter ses mérites».

La veille, la députée caquiste de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales, André Laforest, a défendu la décision de son gouvernement en arguant plutôt que le projet pourrait être étudié beaucoup plus rapidement en le scindant de cette façon. «Une analyse globale, c’est beaucoup plus long, a souligné Mme Laforest. Il y a beaucoup plus de particularités. Alors pour le délai de temps, on veut y aller le plus rapidement possible. C’est un projet important.»

Cible de 2030

Le gouvernement caquiste a toutefois indiqué que les émissions de gaz à effet de serre produit en amont, durant de l’extraction, par exemple, seront évaluées lors de l’analyse du projet. «Ça va faire partie de l’évaluation de l’examen environnemental», a dit Benoît Charette. Il aura également en tête l’échéancier de réduction des émissions de GES pour 2030 de 37,5 % sous le niveau de 1990.