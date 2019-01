Le tireur s'est suicidé, confirment les enquêteurs

Le tireur de masse qui a ouvert le fait sur des passants sur l'avenue Danforth, à Toronto, en juillet dernier, s'est bel et bien suicidé après avoir commis son geste, a confirmé mercredi l’Unité des enquêtes spéciales (UES) de l'Ontario.

Le 22 juillet dernier, vers 22 h, Faisal Hussain, un homme de 29 ans, a commencé à prendre pour cible des personnes se trouvait sur l'avenue Danforth, une importante artère commerciale bordée de plusieurs restaurants. Il a atteint mortellement une femme de 18 ans et une fillette de 10 ans, en plus de blesser 13 autres personnes.

Puis, vers à 22 h 06, le tireur a échangé des coups de feu avec les premiers policiers à se rendre sur place. Autant Hussain que les policiers ont raté leur cible. L'homme a ensuite pris la fuite à pied.

Quelques minutes plus tard, le suspect a été retrouvé mort sur un trottoir devant l'église Danforth. Le rapport d'autopsie préparé pour l'UES démontre que «la cause du décès de M. Hussain était une blessure par balle perforante à la tête et au cerveau».

L'enquête de l'Unité dévoilé mercredi confirme que l'homme s'est bel et bien suicidé en se tirant dans la tête après l'échange de tir avec les policiers. Aucune autre blessure n'a été découverte sur son corps.

L'Unité des enquêtes spéciales, appelée à enquêter lorsque des policiers sont impliqués dans une intervention se soldant par un décès, de graves blessures ou une allégation d'agression sexuelle, a donc absous les agents de toute faute criminelle.

«Je suis convaincu que M. Hussain s’est suicidé et qu’aucun agent du Service de police de Toronto impliqué dans l’incident n’a commis une infraction criminelle. En fait, en l’espèce, tout porte à croire que les agents qui sont intervenus ont agi de façon tout à fait louable dans des circonstances vraiment périlleuses», a écrit le directeur de l'Unité, Tony Poparco, dans son rapport.