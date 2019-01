Mike Ward exaspéré

L’humoriste Mike Ward a fait savoir toute son exaspération ce matin en critiquant durement la Commission des droits de la personne, alors qu’il cherche à faire annuler sa condamnation pour avoir discriminé le jeune chanteur Jérémy Gabriel.

«Je trouve dégueulasse d’être ici pour avoir fait de l’humour noir, a laissé tomber l’humoriste. Je vais continuer à faire mon métier, qu’ils mangent de la marde! »

Deux ans et demi après avoir été condamné à payer 42 000 $ au clan Gabriel pour avoir fait des blagues à propos de la maladie du jeune chanteur, Mike Ward maintient qu’il n’a commis aucune faute.

Car selon ses avocats, Ward doit pouvoir jouir de la liberté d’expression.

«La liberté d’expression et la liberté artistique est une question brûlante dans notre société », a plaidé l’avocat Julius Grey devant le plus haut tribunal du Québec en citant l’exemple du spectacle Kanata de Robert Lepage et du dernier Bye bye avec les danses indiennes.

Pour Me Grey, Mike Ward n’a jamais discriminé le jeune Jérémy Gabriel en se moquant de lui lors de son spectacle « Mike Ward s’eXpose », qui a été présenté 230 fois entre 2010 et 2013. Il avait entre autres affirmé que « le petit Jérémy » était « laid » et qu’il était supposément mourant, mais qu’il n’était pas « tuable ».

«Jérémy était dans la sphère publique en mettant l’Accent sur son handicap, il a chanté avec Céline Dion et pour le pape, a plaidé Me Grey. Le but [de la blague] était de montrer qu’il n’y a pas d’intouchables.»

L’association des professionnels de l’industrie de l’humour s’est également dite préoccupée par la judiciarisation de cette affaire.

«Jamais une blague par un humoriste professionnel n’aura été amenée en si haute instance, a plaidé Me Walid Hijazi. La liberté d’expression doit être le plus large possible, aucun sujet ne devrait être intouchable, tant que c’est de l’humour. »

La Commission des droits de la personne a de son côté demandé à la cour de maintenir le jugement, tout en rappelant que cela n’interdisait personne de parler de Jérémy Gabriel.

«On parle ici de droit à la dignité, à l’honneur et à la réputation, on ne peut pas humilier une personne en raison de son handicap», a plaidé Me Stéphanie Fournier.

Jérémy Gabriel, qui était également présent au tribunal, a rappelé avoir entrepris ses démarches afin de «rétablir la justice».

«Je veux amener un vent d’espoir, ça vise à aider d’autres personnes qui vivent de la discrimination», a-t-il dit.