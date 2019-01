Montréal mettra aux normes ses clôtures de piscine

La Ville de Montréal mettra aux normes toutes les clôtures non conformes entourant ses piscines, une décision prise à la suite de la noyade d’un adolescent de 15 ans cet été dans Ahuntsic-Cartierville.

L’arrondissement avait reçu après ce triste événement un avis de non-conformité de sa clôture. La ville-centre n’a pas voulu prendre la situation à la légère et a lancé par la suite un diagnostic complet de l’ensemble des clôtures de ses piscines, a indiqué le cabinet de l’administration de la mairesse Valérie Plante.

Des 287 clôtures extérieures vérifiées, 54 étaient non conformes. Celles-ci seront donc mises aux normes à l’hiver et au printemps, soit avant le début de la saison estivale. Les travaux de plus de 1,3 million $ permettront entre autres d’installer une maille de chaîne de 38 mm qui répond aux standards actuels.

«La plupart des clôtures ont été installées il y a très longtemps, à une époque où les normes de sécurité étaient moins strictes. C’est pourquoi nous avons jugé important de regrouper tous les travaux et confier à la ville-centre le mandat de procéder au remplacement de toutes les clôtures visées, tout en assumant les coûts», a expliqué par voie de communiqué le conseiller associé en matière de jeunesse, de sports et de loisirs Hadrien Parizeau.

«On ne lésine pas avec la sécurité des Montréalaises et des Montréalais, surtout de nos jeunes», a-t-il ajouté.

Le jeune Mohamed Ndimurwanko avait été retrouvé inconscient en juillet dans la piscine publique du parc Marcelin-Wilson. Il aurait grimpé par-dessus la clôture avant de sauter à l’eau.