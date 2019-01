«On sait ben que le monde serait mieux sans hommes!»

La dernière publicité de Gillette, qui dépeint la masculinité toxique sous toutes ses formes a fait énormément réagir, et plus particulièrement le chroniqueur Richard Martineau, qui avait son mot à dire sur le message commercial.

«On veut sensibiliser les hommes sur la masculinité toxique. On sait ben que le monde serait tellement mieux sans les hommes! On montre dans la pub des hommes qui se battent, des hommes qui harcèlent des femmes, des hommes qui coupent la parole à des femmes, des scènes de violence domestique, d’intimidation, bref des épais qui se conduisent comme une gang de ‘’taouins’’. Et à la fin on dit : heureusement que les jeunes arrivent, que la nouvelle génération arrive.»

Le chroniqueur n’en a toutefois rien à faire des leçons moralisatrices de ces multinationales dont l’intention première est de vendre.

«Moi les entreprises qui me font la leçon, je ne veux rien savoir de ça! Quand j’achète un rasoir, je ne veux pas me faire faire la leçon sur les relations hommes-femmes, l’environnement ou la situation au Tibet. Les rasoirs : ils coupent les poils ou ils ne coupent pas les poils ? C’est ça que je veux savoir!»

