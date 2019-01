Québec déclenche une enquête concernant la Commission scolaire English-Montréal

La Commission scolaire English-Montréal va faire l’objet d’une «enquête exhaustive» du ministère de l’Éducation en raison de «nombreuses allégations très sérieuses» la visant, a fait savoir mercredi le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.

L’enquête déclenchée doit faire la lumière sur la situation dans la plus grande commission scolaire publique anglophone du Québec, qui compte plus de 44 000 élèves.

En point de presse, le ministre Roberge a évoqué des questions de gouvernance, de climat interne délétère et de ressources matérielles pour justifier cette enquête. Il a aussi insisté sur l’importance de «maintenir le lien de confiance» entre la commission scolaire et la communauté.

«Ces allégations sont préoccupantes et même très sérieuses», a-t-il expliqué.

Pour illustrer son propos, le ministre a donné l’exemple d’un «conseil des commissaires fréquemment paralysé par des conflits internes» et «des irrégularités importantes en formation professionnelle, notamment des partenaires non reconnus par le ministère et qui donnent un enseignement déficient».

«C’est totalement inacceptable», a-t-il dit.

Le rapport d’enquête qui porte sur la gouvernance et l’administration doit être rendu public le 10 septembre prochain.

Ce n’est pas la première fois que la situation est préoccupante à la Commission scolaire English-Montréal (CSEM). Pour rappel, Québec avait déjà dépêché en 2016 des vérificateurs dans cette commission scolaire après des informations dévoilées par le quotidien «The Gazette» voulant, notamment, que des extra aient été accordés à des entrepreneurs lors de travaux de rénovation.

Certaines informations avaient aussi été transmises à l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

«Il y a des pratiques qui nous ont été dénoncées qui seraient irrégulières», avait fait valoir l'ancien ministre de l’Éducation Sébastien Proulx.