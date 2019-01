REER : ce que vous devez savoir

Alors que la saison des REER bat son plein au Québec, plusieurs personnes ont des questions en lien avec ce régime d’épargne auquel on cotise souvent toute notre vie en prévision de nos «vieux jours».

Doit-on cotiser? Combien? Peut-on emprunter pour cotiser?

Le chroniqueur économique et conseiller en sécurité financière Fabien Major répond aux questions les plus importantes.

Devez-vous cotiser à votre REER?

«Ça dépend du revenu total gagné en 2018. D’ordinaire, lorsque les revenus excèdent 35 000 – 40 000$, ça commence à valoir la peine. Le REER vient soustraire le montant de votre cotisation. Par exemple, si quelqu’un gagne 50 000$ et qu’il met 5000$ dans son REER; techniquement, c’est comme s’il n’avait gagné que 45 000$. C’est ça qui engendre un retour intéressant.»

Le conseiller en sécurité financière explique cependant que les gens devraient d’abord payer leurs dettes qui coûtent le plus cher, comme rembourser leurs cartes de crédit, par exemple.

Est-ce une bonne idée d’emprunter pour cotiser?

«Si on est capable de rembourser en 12 à 24 mois la totalité de ce qu’on a emprunté pour cotiser au REER, ça peut être une stratégie.»

Jusqu’à quand pouvez-vous cotiser?

«Le 1er mars est la date limite pour que ça passe pour nos impôts 2018. Mais, évidemment, on peut faire ça à longueur d’année. Un bon conseil : démarrez immédiatement après le 1er mars des cotisations automatiques mensuelles ou hebdomadaires.»

Combien pouvez-vous cotiser?

«La règle est relativement simple : c’est 18% de votre revenu gagné. [...] Ce qu’on n’a pas cotisé s’additionne au fil du temps.»

Fabien Major ajoute que les gens qui ont un fonds de pension doivent cependant prendre en compte le facteur d’équivalence qui vient diminuer ce pourcentage.

Devez-vous être inquiet de la période difficile sur les marchés boursiers?

«Un mouvement comme on a vu en décembre, sur le très long terme, ça ne compte pratiquement pas. On a trois années sur quatre qui sont positives sur les marchés boursiers, ce qui fait qu’on va faire de l’argent à long terme. On ne doit pas s’inquiéter avec ça, les choses vont se stabiliser très rapidement.»