Refusé à cause de ses dreads: «c’est tellement niaiseux!»

Un humoriste de la relève, Zach Poitras qui porte des dreads, une coiffure associée à la culture rasta, n’a pu se donner en spectacle à la Coop les Récoltes, près du campus de l’UQAM, dans le Quartier Latin à Montréal.

Non seulement on lui a refusé le droit de se produire sur scène, mais on lui a conseillé de ne pas s’y présenter en tant que spectateur, parce que sa coiffure représentait de l’appropriation culturelle.

Le chroniqueur Richard Martineau, n’en revient pas de voir une personne ainsi exclue à cause de son apparence.

«On dit que c’est raciste parce que c’est seulement les Noirs qui peuvent porter des dreads. C’est tellement niaiseux que je ne sais pas par quel bout commencer... Je connais un gars qui a une coupe Longueuil et qui vit à Chicoutimi. Est-ce qu’il va être poursuivi par la Ville de Longueuil?», ironise le commentateur.

Pour lui, la culture, c’est un grand ragout de toutes sortes d’influences qui se mélangent.

Le chroniqueur croit que Zach Poitras aurait simplement dû dire aux organisateurs «en dedans, il se sentait Noir», et qu’il aurait sûrement pu accéder à l’endroit.

