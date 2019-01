Un ado se tue sur un bateau de croisière

Un adolescent de 16 ans est décédé à la suite d’une chute du 8e étage d’un luxueux bateau de croisière de la compagnie Royal Caribbean qui était amarré à Haïti.

D’après ABC News, le jeune homme tenait d'entrer dans sa chambre à bord du Harmony of the Seas par un balcon voisin quand il a perdu pied et chuté, vendredi dernier.

«L'équipe médicale du bateau a répondu à l'embarcadère et amorcé la réanimation cardio-respiratoire, mais le [garçon] avait subi un important traumatisme à la tête et il a été déclaré mort», informe le bureau du médecin légiste du comté de Broward en Floride.

La victime est Laurent Mercer des îles Wallis et Futuna dans le Pacifique Sud.

Le jeune Mercer était en voyage pour sept jours dans les Caraïbes avec sa famille lorsque l'accident s'est produit, rapporte le Sun Sentinel.

La compagnie Royal Caribbean n'a pas donné de détails concernant la mort de l’adolescent. Toutefois, le porte-parole de l’entreprise a confirmé qu’il y avait eu une tragédie à bord.