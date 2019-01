Un navire pour remplacer le F.-A.-Gauthier

La Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé mercredi l'acquisition d'un nouveau traversier pour remplacer le F.-A.-Gauthier, à l'arrêt en raison de problème de propulsion.

La STQ a fait l'acquisition du «NM Apollo» auprès de Labrador Marine au coût de 2,12 millions $. Ce navire pouvant transporter 240 passagers et 80 véhicules permettra d'assurer la desserte entre Matane, Godbout et Baie-Comeau.

Le «Apollo» offre une capacité moindre que le F.-A.-Gauthier, qui peut accueillir 800 passagers et 180 véhicules, et le «CTMA Vacancier», avec une capacité d’environ 450 passagers et 160 voitures, qui avait été appelé en renfort jusqu'à la fin janvier. Ce dernier doit retourner aux Îles-de-la-Madeleine à la fin du mois.

«Il offrira une solution en adéquation à la demande à cette période de l'année», a cependant soutenu François Bertrand, président par intérim de la STQ. Le navire sera revendu une fois que le F.-A.-Gauthier pourra reprendre sa mission.

«Je suis tout à fait conscient des inconvénients qu'on put avoir l'arrêt de la liaison maritime», a ajouté François Bertrand, président par intérim de la STQ, en remerciant les citoyens de l'Est-du-Québec pour leur «patience».

M. Bertrand a ajouté que les certains clients du F.-A.-Gauthier pourront être dédommagés à la suite de l'interruption de service.

Le F.-A.-Gauthier, hors service depuis le 17 décembre en raison de problèmes de propulsion, est entré en cale sèche au début de la semaine.

Le navire de la Société des traversiers du Québec (STQ), acheté au fabricant italien Fincantieri pour 175 millions $, est entré en service à l'été 2015.