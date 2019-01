Une lettre à la famille de l’ado kidnappée

Le père de Jake Patterson qui a admis avoir enlevé et séquestré pendant près de trois mois Jayme Closs, 13 ans, au Wisconsin, a écrit une lettre à la famille de la victime.

Le suspect de 21 ans a confessé avoir tué les parents de la jeune fille le 15 octobre dernier, dans leur résidence de Barron, rapporte CNN.

Patterson a admis qu’il avait remarqué la jeune fille alors qu’elle attendait l’autobus.

Patterson a été arrêté jeudi, quelques minutes après que Jayme Closs eut réussi à fuir l’endroit où elle était enfermée. Elle a été séquestrée pendant 88 jours.

La caution de Patterson a été fixée à 5M$, et il devrait être de retour en cour dans un mois.

Il a été accusé de meurtre au premier degré, enlèvement et de cambriolage armé.

Le père de l’accusé a raconté à CNN avoir offert une note à la famille Closs.

«Tout ce qui m'importe maintenant, c'est la famille de Jayme. Je veux leur faire parvenir une note», a-t-il déclaré, en refusant de fournir plus de détails sur la lettre et s’excusant de ne pas pouvoir en dire plus.

«Je suis désolé, je ne peux pas parler», dit-il plusieurs fois, tremblant d'émotion.

Patrick Patterson était dans la salle d'audience pour la mise en accusation de son fils lundi.

Lorsqu'un juge a lu les accusations et que Jake Patterson a comparu par vidéoconférence, son père a sangloté et s'est enfoncé la tête dans l'épaule d'un membre de sa famille assis à côté de lui. Du côté de l'accusation, la famille de Jayme est restée calme, les bras croisés.

Sa famille anéantie

Jim Moyer, le grand-père du ravisseur présumé, a déclaré à ABC News que sa famille n'était pas au courant de ses actes.

«Quelque chose a mal tourné, personne n’a eu la moindre idée ... Nous sommes absolument navrés. C’est déchirant, a-t-il déclaré. Il était timide et calme, il était renfermé, mais c'est un garçon gentil et poli. Les jeux vidéos étaient plus prioritaires que les interactions sociales.»

Une voisine, qui ne voulait pas être identifiée, a déclaré que Deborah Frey, la mère de Jake Patterson, était «anéantie».

Jayme Closs a raconté aux détectives que Patterson la cachait sous son lit double dans sa chambre lorsqu'il y avait des visites, y compris des visites répétées de son père. Il plaçait des objets lourds autour du lit pour l’empêcher d’en sortir.

Le suspect lui a dit que si quelqu'un découvrait qu'elle était là, il se passerait de «mauvaises choses».

Après trois mois de captivité, le 10 janvier, il a annoncé à Jayme qu'il partait pour six heures.

Quand il est parti, elle a repoussé les poids, enfilé une paire de ses chaussures et est sortie de la maison.

Elle a couru vers une femme qui promenait son chien, qui l'a emmenée dans une maison voisine et a appelé la police.