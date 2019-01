Une septuagénaire portée disparue à Mirabel

Le Service de police de Mirabel demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 75 ans portée disparue depuis mardi.

Denise Caron Angers a été vue pour la dernière fois vers 12 h 15, alors qu’elle quittait son domicile situé à Saint-Janvier pour se rendre à la Place Rosemère à bord de son véhicule Chevrolet Cobalt 2010 bourgogne immatriculé 485FYD. Selon son conjoint, elle se rend souvent à cet endroit pour y magasiner et revient vers 17 h à la maison.

La septuagénaire aurait de légères pertes de mémoire à court terme, a indiqué la police.

Mme Caron Angers mesure 1,52 m et pèse 54 kg. Elle a les cheveux blancs, les yeux bleus et parle français. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau long bleu foncé avec capuchon, un pantalon brun rouge et un chapeau couleur rose pâle.

Toute personne ayant de l’information pouvant permettre de la retrouver est invitée à composer le 450-475-7708 ou 450-475-INFO (4636).