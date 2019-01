Une solution imparfaite, mais temporaire

La francisation de jeunes immigrants dans des écoles anglophones de l’ouest de Montréal est une solution temporaire, alors que certains élèves étaient obligés de rester à la maison, faute de place, assure le ministre de l’Éducation.

«La crise des locaux à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), elle est réelle», a souligné mercredi Jean-François Roberge en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Il affirme que plus de 50 élèves «n’étaient pas scolarisés du tout» en raison de l’absence de locaux en décembre dernier.

«Ils sont certainement mieux francisés dans des classes louées dans des écoles anglophones qu’à la maison», a-t-il ajouté.

D’ici la fin du mois de janvier, la CSMB louera 14 classes dans les écoles Riverdale et Lindsay Place, situées dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et dans la ville liée Pointe-Claire, pour accueillir quelque 200 nouveaux arrivants de niveau secondaire qui fréquentent des classes d’accueil. Celles-ci servent à franciser les jeunes immigrants, en plus de les familiariser avec la culture québécoise.

Bien que les cours soient donnés en français, le Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal craint que le fait de fréquenter d’autres élèves et du personnel anglophone ne nuise à leur francisation. «C’est sûr que ça va être un enjeu, affirmait en début de semaine la présidente du syndicat, Mélanie Hubert. Dans l’ouest de Montréal, on a déjà de la difficulté dans les écoles francophones à faire parler les enfants en français dans la cour d’école.»

Nouvelles écoles

«Je comprends leur inquiétude, a plaidé le ministre Roberge. Ce n’est pas la solution idéale, mais ce n’est pas la solution finale. C’est une solution temporaire.»

Sans pouvoir donner d’échéancier, il dit souhaiter que cette situation dure le moins longtemps possible.

«Je travaille pour des agrandissements d’écoles, des constructions d’écoles dans le réseau francophone», a-t-il rappelé.

De plus, des écoles seront éventuellement transférées du réseau anglophone vers le réseau francophone, assure le ministre.

«À ce moment-là, ce seront des écoles qui appartiendront au réseau francophone et les jeunes seront francisés dans un milieu à 100 % francophone», a-t-il dit.

Le nombre d’inscriptions décline dans le réseau anglophone. Depuis l’adoption de la loi 101, seuls les parents qui ont fait la majorité de leur primaire au Canada en anglais peuvent envoyer leurs enfants à l’école primaire ou secondaire anglophone au Québec. Un récent article du magazine «L’actualité» soulignait que le réseau ne compte plus que 95 000 élèves, contre 260 000 en 1970. En conséquence, les commissions scolaires anglophones de l’ouest de la métropole ont fermé des établissements au cours des deux dernières décennies, tandis que le réseau francophone déborde dans certaines régions.