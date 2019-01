Une trentaine de personnes pour la première nuit du Royal Victoria

Une trentaine de personnes en situation d’itinérance ont dormi dans l’ancien hôpital Royal Victoria lors de la première nuit de l'unité de débordement d’urgence, mardi.

C’est ce qu’a mentionné Émilie Fortier, directrice des Services du Campus Saint-Laurent à la Mission Old Brewery. «On s’attend quand même à ce que ça soit un petit peu plus d’ici quelques jours», a-t-elle précisé mercredi.

Elle a dirigé le 24 Heures vers le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) pour les chiffres exacts concernant le taux d’occupation. Le CCSMTL a toutefois refusé de dévoiler les premières données en indiquant qu’elles seraient présentées jeudi lors de l’inauguration officielle.

Le troisième étage du pavillon Ross, qui est une des rares ressources à accueillir les animaux de compagnie et à être mixte, n’a finalement accueilli qu’une minorité de femmes et aucun animal. «C’était le jour un, les gens doivent gagner confiance, connaître la ressource et que le message se passe», a expliqué Mme Fortier.

Il sera plus facile d’évaluer la clientèle qui fréquente les 80 lits d’urgence après quelques nuits, selon elle.

Le service de débordement, qui est géré en collaboration avec la Mission Old Brewery, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil et l'Accueil Bonneau, ouvrira ses portes du 15 janvier au 15 avril prochain lorsque les autres refuges afficheront complet. Une navette assure le transport des itinérants à partir des différentes ressources de 21h jusqu'à 7h du matin.