Yves-François Blanchet croit qu’il aura des munitions

Le candidat à la direction du Bloc québécois Yves-François Blanchet estime qu’il aura les moyens de ses ambitions pour les prochaines élections fédérales en octobre prochain.

En entrevue avec l’animateur de l’émission du matin à QUB radio Benoît Dutrizac, mercredi, celui qui devrait être couronné comme chef si personne ne se manifeste avant ce jeudi a souligné que les coffres de son parti se regarnissent.

«Il y a davantage de consensus et d’unité au Bloc que ce qu’on n’a pas vu depuis longtemps, a-t il dit. Le financement du mois de décembre, depuis mon annonce [à la chefferie], a été un des meilleurs mois de financement depuis des années au Bloc québécois. Si on maintenait ce rythme-là, on va arriver en campagne électorale aussi bien équipé que n’importe qui d’autre.»

Il a réitéré que le Bloc québécois peut doubler son nombre d’élus en remportant au moins une vingtaine de sièges au prochain scrutin.

«Les sondages établissent que bon an mal an entre 33 et 36 % des Québécois sont sympathiques à l’idée de la souveraineté, a-t-il affirmé à QUB radio. Et sur le terrain des souverainistes, je n’ai pas d’adversaire à Ottawa. Donnez-moi les trois quarts ou 80 % des votes des gens qui se disent souverainistes et je dépasse largement le cap des 20 sièges.»

Yves-François Blanchet a affirmé que les libéraux de Justin Trudeau ont dominé dans les intentions de vote au Québec dans la dernière année «parce qu’il n’y avait personne en face d’eux».

Il a ajouté que de vendre son parti, comme étant uniquement dédié aux intérêts du Québec, saura convaincre les électeurs.

«Lorsque tu votes pour un député du Bloc québécois, tu sais que lui, parce qu’il ne prendra jamais le pouvoir, il va voter avec ce qui est bon pour le Québec et voter contre ce qui est mauvais pour le Québec», a-t-il mentionné.

Pas candidat dans Outremont

Par ailleurs, l’ex-ministre péquiste a affirmé qu’il ne serait pas candidat à l’élection partielle qui se tiendra le 25 février prochain dans la circonscription fédérale d’Outremont, à Montréal.

«Je n’irais pas passer cinq semaines à Outremont à frapper à des portes dans un comté qui a priori n’est pas vraiment prenable pour le Bloc québécois, a souligné Yves-François Blanchet. Mais je vais assurément être extrêmement présent dans Outremont, parce que c’est une fenêtre et une tribune pour poser des questions et soulever des enjeux.»

Il a également mentionné qu’il ne se présenterait pas en octobre dans la région de Shawinigan, où il vit, car il ne désire pas affronter le ministre libéral François-Philippe Champagne.