L'ex-ministre péquiste et commentateur politique, Yves-François Blanchet, a été élu chef du Bloc québécois. Il était le seul à avoir déposé une candidature valide.

C’est le président d’élection de la course à la direction du Bloc québécois, Pierre Bouchard, qui en fait l’annonce, dans la nuit de mercredi à jeudi : «À la fin de la période de mise en candidature, je n’ai reçu qu’une seule candidature qui répond à toutes les conditions prescrites aux règles de la course à la chefferie du Bloc Québécois, je déclare donc monsieur Yves-François Blanchet élu chef du Bloc Québécois », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Élu député péquiste dans Drummond en 2008, puis dans Johnson en 2012, Yves-François Blanchet a occupé les fonctions de vice-président de la Commission de la culture et de l'éducation, de whip en chef du gouvernement et de ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs dans le gouvernement de Pauline Marois. Il a perdu ses élections en 2014 et est devenu notamment commentateur politique et animateur de radio. Il a annoncé sa candidature à la direction du Bloc québécois en novembre dernier.

Rappelons que la formation politique a dû déclencher une course à la direction pour se choisir un nouveau leader à la suite de la démission de Martine Ouellet, en juin dernier, après des mois de controverse.