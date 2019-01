Bradley Cooper doit sa carrière au décès tragique d'Heath Ledger

Bradley Cooper a expliqué dans une récente entrevue pour SAG Conversations qu'il avait auditionné pour être le personnage principal dans un film, qui serait plus tard baptisé Limitless, mais que c'était finalement Heath Ledger qui avait décroché le rôle.

Malheureusement, l'acteur du Joker est décédé avant le tournage.

«Neil Burger avait ce film intitulé Dark Fields. J'ai auditionné il y a longtemps et je l'ai trouvé incroyable, a expliqué Bradley Cooper. Heath Ledger allait le faire, mais il est décédé et ils l'ont changé en Limitless. Ils ont tenté le coup et m'ont choisi, et c'était vraiment une opportunité pour laquelle j'étais vraiment tout excité. C'était aussi la première fois que je travaillais avec Robert De Niro.»

Bradley Cooper a en fait présenté Limitless à Robert De Niro et révèle que c'est cette rencontre qui l’a incité à faire ses débuts en tant que réalisateur avec A Star is Born.

«J'ai essayé de le convaincre de faire ce film et de combiner deux personnages, a récemment déclaré Bradley Cooper au Hollywood Reporter. C’était la première fois que j’essayais de faire la distribution d'un film, même si je n’étais pas le réalisateur, et je suis allé le voir dans sa chambre d’hôtel. J'étais en train de lui présenter tout ça, puis il a fini par dire oui, ce qui m'a ébahi parce que c'était mon héros. Après ce film, il a dit qu'il pensait que je devais réaliser des films.»