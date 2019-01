Les petites phrases de François Legault sur Justin Trudeau et Andrew Scheer lors de son point de presse à Sherbrooke ce matin ont beaucoup amusé nos jouteurs.

Le premier ministre québécois a assuré qu’il ne comptait pas appuyer un parti plus qu’un autre lors des élections fédérales du mois d’octobre, mais qu’il avait «l’intention d’insister» sur plusieurs dossiers.

«Ça fait montrer la pression c’est sûr, mais c’est subtil comme un deux par quatre», a lancé Stéphane Bédard.

«Le ton qu’il a employé et jouer le rapport de forces... Ça sera un choix de M. Trudeau de savoir s’il va faire le consensus ou jouer plutôt la note de la force (...) En tout cas, le premier ministre (François Legault, NDLR) n’est pas "M. Diplomate".»

«Il ne pouvait pas être plus limpide et plus honnête que ça», a dit de son côté Thomas Mulcair.

«Le beau jeu de François Legault est indéniable. J’ai beaucoup apprécié son ton aujourd’hui : pas narquois, mais un petit sourire en coin quand même (...) Tôt ou tard M. Trudeau va devoir répondre.»