«J.E.» entre cette semaine dans une réalité peu connue, celle des enfants transgenres. Des jeunes livrent de puissants témoignages de leur expérience.

«Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas un choix!» lance Frédérique, 16 ans qui habite à Roberval. L'adolescente a commencé sa transition en secondaire 3.

«Avant à l'école je me faisais traiter de "fif", je me faisais souvent niaiser, mais depuis que je me suis affiché en tant que trans, l'intimidation a cessé.»

Frédérique est en pleine transition vers sa nouvelle identité féminine. Elle fera bientôt la demande auprès de l'État civil pour un changement officiel et administratif.

Il faut savoir que depuis juin 2016, les enfants transgenres peuvent officiellement changer de sexe. Selon les chiffres que «J.E.» a obtenus, il y a 228 mineurs qui ont fait modifier leur genre inscrit à l'État civil en deux ans seulement.

Depuis que la loi a été modifiée, les jeunes de 14 ans et plus peuvent faire une demande à l'État civil pour un changement de sexe officiel. Pour les plus jeunes, ce sont les parents qui doivent remplir la demande, le tout doit être accompagné d'une lettre de spécialistes.

Selon les chiffres du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 49 enfants de moins de 14 ans ont été autorisés à changer de sexe depuis que la loi le permet et 179 jeunes âgés de 14 à 17 ans.

Des chiffres qui n'étonnent pas au Centre de santé Meraki, la seule clinique au Québec dédiée aux enfants transgenres, dont la clientèle a explosé.

«Il faut compter entre 6 et 15 mois pour un premier rendez-vous», explique le Dr Shuvo Ghosh, pédiatre et fondateur de la clinique Meraki.

«Les enfants transgenres n'ont pas assez de ressources, pas assez d'aide. Ce que l'on traite ici ce n'est pas une maladie, mais bien une souffrance liée au trouble identitaire qui peut se manifester aussi jeune que 5 ans» précise le Dr Ghosh.

Cette clinique publique compte aujourd'hui six médecins. Sa clientèle, âgée de 2 à 18 ans, a carrément explosé depuis 2015, passant de 200 patients à plus de 500 cette année. «Ces jeunes ont besoin qu'on les écoute, qu'on les comprenne et qu'on les accompagne, car dans la société ils sont encore très marginalisés», dit le Dr Ghosh.

Les études sont inquiétantes, près de la moitié des enfants transgenres ont des idées suicidaires.

«Il y a encore tellement de préjugés dans la société, il faut que ça cesse», affirme Frédérique qui accepté de témoigner pour faire connaitre sa réalité.

«En région, ce n'est pas facile, on n'a pas beaucoup de ressources», dit l'adolescente qui habite Roberval et qui témoigne avec aplomb sur sa réalité en compagnie de sa mère pour qui la transition n'a pas été facile.

«Je ne m'y attendais pas du tout! Au début, je ne l'acceptais pas, je me disais que c'était de ma faute, que je n'avais été une bonne mère. J'avais un deuil à faire, je perdais mon garçon! J'ai dû consulter moi aussi et maintenant, ça va très bien! Je trouve ma fille belle et courageuse» confie Marie-Claude, mère de Frédérique.

D'autres jeunes ont accepté de parler de leur situation à «J.E.». Keith, de Québec, a 15 ans: «Moi je l'ai su très jeune que quelque chose n'allait pas, mais je ne comprenais pas ce que c'était. À la puberté, ça devient plus clair. On m'a assigné le sexe féminin à la naissance, mais en fait je suis un garçon! À l'école ça n'a pas été facile, j'ai perdu des amis. Mais s'assumer, ça aide et il faut être bien entouré.»

Eliott vient d'avoir 18 ans. Il s'exprime sans gêne sur son parcours. Née fille, c'est à la puberté qu'il a compris qu'il ne voulait pas grandir avec une apparence féminine.

«Je me suis fait faire une coupe plus masculine. J'ai commencé les bloqueurs d'hormones. Les gens mélangent l'identité avec l'orientation sexuelle. Je suis un garçon, mais j'ai un chum parce que oui, je peux être homosexuel! Je veux avoir une mastectomie et pour la suite on verra! Je ne sais pas encore si j'aurai la chirurgie complète», lance le jeune homme.

Les chirurgies à l’âge adulte seulement

C'est au Centre Métropolitain de Chirurgies de Montréal que sont pratiquées toutes les chirurgies de réassignation sexuelle des patients transgenres provenant de partout au pays.

En 2013, 485 patients ont subi une opération. En 2017 et en 2018, 880 et 912 chirurgies ont été pratiquées.

Devant la demande grandissante pour ce type d'opération, la clinique privée a dû agrandir et embaucher du personnel.

Il faut savoir que ces chirurgies sont couvertes par le Régime assurance maladie du Québec. Le budget pour 2018-2019 est de 3,25 millions de dollars. Une vaginosplastie coute 18 000$ et une phalloplastie 40 000$.

«Ce type d’opération demeure complexe et minutieuse. On s'assure qu'il y ait le moins de cicatrices possible. Le but, c'est que nos patients se sentent mieux et bien dans leur corps. Et je vous dirais que la grande majorité sont très satisfaits» explique la Dre Maude Bélanger, l'une des trois seules chirurgiennes au pays à pratiquer ce genre d’opération.

La majorité des enfants, environ 75 %, qui persistent dans leur réaffirmation de genre vont se tourner vers la grande opération à l'âge adulte, c'est ce que souhaite Frédérique, soutenue entièrement par sa mère

«Est-ce que ça me fait peur le changement ultime? Non! Ça va boucler la boucle! conclut Marie-Claude, fière de son adolescente.