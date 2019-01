Des sentiers de motoneige bloqués à Sherbrooke

À l'aube d'importantes averses de neige et du weekend portes ouvertes donnant accès gratuitement aux sentiers, le moment ne pouvait être plus mal choisi pour un blocus de motoneiges dans la région de Sherbrooke.

Des propriétaires du secteur Saint-Élie-d'Orford refusent le droit de passage sur leurs terres au club de motoneige Harfang de l’Estrie.

«Ça y est, on est ouvert, ça va être beau, les sentiers vont être parfaits, on va pouvoir surfacer à la grandeur, mais là, on est pris», se désole Alain Belzile, du club Memphrémagog.

«On met des pancartes et des signes un peu partout, mais une motoneige, ça peut évidemment circuler à peu près n’importe où», poursuit-il.

Conséquence? Le sentier qui part de la route 220 pour se rendre au lac Brompton et celui du chemin Laliberté, qui longe l'autoroute 10 pour rejoindre les sentiers du club Memphrémagog, sont fermés.

Pourtant, des traces fraîches dans la neige attestent du passage de motoneiges. Certains motoneigistes font fi des restrictions et des interdictions et vont même jusqu’à passer sur les terrains de propriétaires de maison privée plutôt que de faire le détour.

«Ils ont passé sur mon champ de fleurs, on ne le voit pas à cause de la neige, déplore Lisette Dubé, résidente du chemin Hamel. Ici, c’est mon champ d’épuration. Un instant!»

Le changement de zonage de 2016 est à l'origine de ce blocus. Des terres sont alors passées d'une vocation commerciale à agricole.

«C’est plate mais c’est le seul moyen de pression qu’on a... Même le propriétaire qui barre ici, il n’y a rien contre les motoneigistes», soutient Richard Gagné, l’un des propriétaires impliqués dans le litige.

Les négociations entre les propriétaires mécontents et la Ville de Sherbrooke se poursuivent.

«C’est sûr que le but est de demander aux gens de respecter [les interdictions] le temps que la problématique se règle», plaide Marc Lachance, du club Harfang de l’Estrie.

En attendant un dénouement, les dirigeants du club demandent aux motoneigistes de faire preuve de civisme et respecter les interdictions.

-D'après un reportage de Jean-François Desbiens