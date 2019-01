Environ 60 % de la nourriture produite au Canada est jetée et gaspillée

La majorité des aliments produits au pays sont perdus et gaspillés chaque année, indique une nouvelle étude dévoilée jeudi.

L’organisation Second Harvest qui lutte contre le gaspillage alimentaire estime que ce sont 35,5 millions de tonnes métriques de nourritures qui sont jetées ou gaspillées, soit près de 60 % de la nourriture produite au Canada.

De ce chiffre, près de 32 %, ou 11,2 millions de tonnes métriques de nourriture, sont pourtant récupérables, estime-t-on.

L’étude, réalisée pendant un an par Value Chain Management International, évalue la valeur financière totale de cette nourriture perdue et gaspillée et potentiellement récupérable à 49,46 milliards $.

«Il y a plus qu'assez de nourriture produite au Canada et dans le monde pour que personne n'ait besoin d'avoir faim», a fait savoir dans un communiqué Lori Nikkel, directrice générale de Second Harvest.

Le rapport de 122 pages financé par la Fondation Walmart donne quelques causes de ce gaspillage alimentaire.

«La date de péremption amène l'industrie et les consommateurs à jeter des aliments toujours sains et comestibles», illustre-t-on dans l'étude.