Il prenait constamment soin d’elle

Le Montréalais qui aurait tué par compassion sa conjointe atteinte d’Alzheimer allait pratiquement tous les jours au CHSLD pour prendre soin de la femme qui passait presque tout son temps attachée à son lit ou à sa chaise.

«Il avait fait installer une télévision dans la chambre pour qu’elle puisse écouter de la musique pendant la sieste, il lui donnait un morceau de chocolat», a expliqué une préposée aux bénéficiaires, ce jeudi au procès de Michel Cadotte.

Cadotte, 57 ans, est accusé du meurtre au second degré de son épouse Jocelyne Lizotte après 19 ans de mariage et un an après que la femme se soit fait refuser l’aide médicale à mourir.

Le drame est survenu dans le CHSLD du Centre-Sud où elle résidait. La femme de 60 ans souffrait de la maladie d’Alzheimer au point qu’elle n’arrivait presque plus à communiquer, et elle ne reconnaissait plus ses proches.

Ce jeudi, une préposée aux bénéficiaires est venue expliquer les conditions de vie de Mme Lizotte avant le décès en expliquant qu’à un moment, il y a eu une diminution de service dans le CHSLD et que chaque préposée devait dorénavant s’occuper de huit patients.

Or, le cas de Mme Lizotte n’était pas facile, a expliqué la préposée.

«C’était un cas lourd, on devait tout faire pour elle, a expliqué Maryse Gesse. À part pour la faire manger, il fallait toujours deux personnes pour s’en occuper.»

Et en raison de la maladie, Mme Lizotte était pratiquement constamment attachée.

«Elle était toujours contentionnée, tout le temps, sauf quand elle marchait», a expliqué la bénéficiaire.

Cadotte, de son côté, venait prendre soin de sa femme et lui parlait beaucoup avec des mots doux. Il aurait toutefois «sauté [sa] coche» le 20 février 2017, et aurait mis fin à la vie de sa femme en l’étouffant avec un oreiller.

«Je sais que je te fais de la peine, mais j’ai sauté ma coche, elle n’est plus de ce monde», a écrit l’accusé à son beau-frère juste après.

Le procès, présidé par la juge Hélène Di Salvo, est prévu pour durer de six à sept semaines. Cadotte, qui est défendu par les avocats Elfriede Duclervil et Nicolas Welt, a plaidé non coupable. On ignore à ce stade-ci s’il compte présenter une défense.