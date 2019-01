Il s’apprête à vivre neuf soirs d’enfer pendant l’Igloofest

Des résidents du Vieux-Montréal craignent de subir à nouveau et pour neuf soirs le bruit «tonitruant» du festival de musique électronique Igloofest, qui débute jeudi.

«Les soirs d’Igloofest, ma chambre à coucher devient une discothèque. Le son nous rentre dans le corps», dénonce Charles-Philippe David, qui compare les battements de la musique à de «mini coups de fusil».

Depuis le changement d’orientation de la scène principale du festival il y a deux ans, la nuisance sonore est devenue insupportable pour M. David, qui a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution avec le promoteur de l’événement.

«Le temps de la diplomatie est terminé», lâche-t-il, excédé.

M. David habite avec sa conjointe et leur enfant un condo situé sur la rue Notre-Dame, derrière le marché Bonsecours. Étonnement, le logement est orienté vers le nord et non vers le fleuve Saint-Laurent, et se trouve à plus de 500 mètres du lieu où se tient depuis 13 ans l’Igloofest.

Pourtant, les basses fréquences du son entrent violemment dans son logement, au point où il a dû le quitter un week-end complet l’an dernier.

Au total, le festival dure trois fins de semaine de trois jours, soit neuf soirs de musique. C’est trop pour M. David, qui a obtenu l’an dernier l’arrêt de la musique à 23 h, le jeudi, au lieu de minuit. En revanche, le festival se termine toujours à minuit et demi les vendredis et samedis.

Tests de son

Consciente du problème, la direction de l’Igloofest est venue à plusieurs reprises chez M. David et a mené des tests de sons.

«Le problème vient de la façade du nouveau CHUM [un hôpital], qui répercute les basses fréquences chez M. David», affirme le cofondateur du festival, Nicolas Cournoyer.

Le promoteur reconnaît que le son est difficile à maîtriser et que de multiples paramètres entrent en jeu, comme le vent ou l’humidité.

«L’an dernier, il y a eu une soirée très humide et on a reçu des plaintes de résidents du Plateau», explique M. Cournoyer.

La Ville dit n’avoir reçu que quatre plaintes depuis deux ans, mais la présidente de l’Association des résidents du Vieux-Montréal, Christine Caron, affirme que plusieurs autres personnes ont porté plainte dans le passé, mais ont baissé les bras.

«Il ne semble pas y avoir de solution, alors peut-être que le Vieux-Port n’est pas le bon endroit pour ce genre d’évènement», dit-elle, suggérant de déménager le festival au parc Jean-Drapeau.

Une idée que rejette l’organisateur du festival pour des questions d’espace et d’attrait touristique.

Limite de bruit

M. Cournoyer admet que le son augmente après 23 h lorsque l’artiste principal entre en scène, mais il soutient qu’il ne dépasse jamais les 100 décibels.

Ce niveau sonore, équivalent à celui d’une tondeuse à gazon, est bien supérieur aux 80 dB autorisés par la Ville. Toutefois, le festival bénéficie depuis 2013 d’une dérogation qui lui permet d’atteindre les 100 dB, y compris au-delà de la limite de 23 h.

Le conseiller municipal du secteur, Robert Beaudry, a décliné la demande d’entrevue du «Journal de Montréal», préférant attendre de rencontrer l’organisateur de l’Igloofest dans les prochains jours avant de se prononcer.

Sans donner de précisions, la Ville a indiqué que l’Igloofest n’est pas l’évènement le plus bruyant à Montréal.

Quand le son est-il trop fort ?

30 dB : Conversation à voix basse

60 dB : Lave-vaisselle ou conversation normale

70 dB : Aspirateur ou rue animée

80 dB : Réveille-matin ou restaurant bruyant. Seuil à partir duquel les experts estiment qu’il y a un risque de perte auditive en cas d’exposition répétée.

100 dB : Tondeuse à gazon, motoneige ou scie à chaîne

110 dB : Concert de rock ou discothèque. Son supportable sur une courte période de temps.

130 dB : Marteau-piqueur. Sensation de douleur auditive.

140 dB : Décollage d’un avion. Douleur auditive insupportable.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Hear Right Canada