La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est revenue sur les grands projets de la métropole en ce début d’année lors d’une entrevue à «La Joute».

Projet Royalmount

«Je ne suis pas contre. C’est un projet qui est très intéressant (...) Il y a beaucoup de potentiel. Mais autant la population que les groupes d’intérêts sont préoccupés par ce projet. Sur l’enjeu majeur de la circulation, ça ajouterait une vingtaine de minutes de trafic supplémentaire sur l’autoroute 40 (...) Il faut trouver des solutions pour régler cela.»

Voie Camillien-Houde

«La mairesse c’est moi! Ce n’est pas Luc Ferrandez. M. Ferrandez est à sa place dans la mesure où il s’occupe des grands parcs, c’est quelque chose pour laquelle il a toujours beaucoup de vision pour son arrondissement, je suis heureuse de l’avoir autour de la table. Mais nous avons une consultation publique et c’est l’OCPM, l’Office de consultation publique de Montréal, que je vais écouter, c’est pour ça que je les ai mandatés (...) Il faut trouver des solutions, mais continuer à assurer la sécurité.»

Ligne bleue ou ligne rose?

«Les chiffres et les données parlent. Je compte bien continuer à m’appuyer sur ce qui se passe en ce moment. Nous avons une ligne orange qui est le cœur de notre réseau de métro et qui est déjà à presque pleine capacité (...) On ne peut pas développer sans réfléchir au cœur de notre réseau. Je vais donc continuer à mettre les arguments en place.»

Relations avec le gouvernement Legault

«Les rencontres que j’ai avec le premier ministre, mais également avec tous les autres ministres que j’ai rencontrés se passent. Ils font preuve de beaucoup d’ouverture, ils sont attentifs. On sent qu’ils veulent prendre les bonnes décisions pour l’ensemble de la population (...) Je salue la curiosité et l’ouverture d’esprit qu’ils ont.»

Discours uniquement en anglais

«Je me suis excusée le plus rapidement possible à ce sujet. On n’a pas eu à me convaincre que c’était une erreur et que j’ai cette responsabilité en tant que mairesse de la plus grande métropole francophone en Amérique du Nord de parler en français (...) En aucun cas ce n’était prémédité. Je suis très fière d’être francophone.»

Horizon 2021

«Je serai là! Je ne m’occupe pas de savoir si Denis Coderre va revenir. Je lui souhaite d’être heureux et après ça on verra en 2021.»

Une chose à réaliser en 2019

«Nous commençons les travaux sur la rue Sainte-Catherine et pour moi c’est fondamental. Ça montre l’importance que notre administration donne à des projets d’aménagement d’envergure. Pour que la Sainte-Catherine reprenne ses lettres de noblesse, qu’on en parle partout dans le monde et qu’on se dise que c’est là où on veut aller quand on vient visiter Montréal.»