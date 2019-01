Le Dr Fernand Labrie est décédé

L’éminent chercheur et médecin Fernand Labrie n’est plus. Le «Journal de Québec» a appris que l’ancien directeur scientifique du Centre de recherche du CHUL est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 81 ans.

La nouvelle a été confirmée par la direction de l’entreprise Endoceutics, dont le Dr Labrie était président et fondateur.

Ce dernier avait d’ailleurs de grandes ambitions pour son entreprise, qui planche sur l’ouverture prochaine d’un siège social et d’une usine de production à L’Ancienne-Lorette, un projet de 80 millions $. L’usine doit notamment produire l’Intrarosa, communément appelé le «Viagra féminin», un médicament traitant l’atrophie vaginale liée à la ménopause.

Au cours de sa prolifique carrière, le chercheur avait notamment travaillé à la recherche sur le cancer de la prostate et sur l’impact des androgènes et oestrogènes sur la ménopause. Ces recherches ont d’ailleurs débouché sur des découvertes sur la prévention et le traitement du cancer du sein.

À l’Université Laval, le chercheur avait fondé le tout premier laboratoire d’endocrinologie moléculaire du monde. Ses travaux lui ont permis de se tailler une place de choix parmi les grands noms de la recherche médicale mondiale, publiant plus de 1240 articles scientifiques au cours de sa carrière.

Saga judiciaire

Au cours des dernières années, le Dr Labrie avait toutefois été impliqué dans une longue saga judiciaire contre l’université et le CHU de Québec, pour qui il faisait de la recherche. Le litige tournait autour des redevances devant être versées aux établissements après le développement du fameux «Viagra féminin».

En mai 2018, la Cour supérieure avait finalement tranché en faveur des deux établissements, condamnant le chercheur et son entreprise à leur verser 11,2 millions $.