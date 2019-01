Le négociateur en chef chinois aux États-Unis fin janvier

C'est un signe de réchauffement entre Pékin et Washington. Le négociateur en chef chinois sur les différends commerciaux avec les États-Unis se rendra dans la capitale américaine fin janvier, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce.

La visite les 30 et 31 janvier du vice-premier ministre chinois Liu He interviendra un mois avant l'expiration début mars de l'actuelle trêve dans la guerre commerciale bilatérale.

Si aucun accord n'est intervenu à l'issue de cette période de trois mois, décidée tout début décembre par les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump, ce dernier promet d'imposer de nouveaux droits de douane punitifs sur des produits chinois.

Liu He et les responsables américains «vont mener des négociations sur des questions économiques et commerciales et travailler ensemble pour aller au-delà du consensus» obtenu par les deux chefs d'État le 1er décembre, a indiqué à la presse Gao Feng, le porte-parole du ministère.

Des négociateurs chinois et américains de rang inférieur s'étaient déjà rencontrés plus tôt ce mois-ci à Pékin.

La visite de Liu He pourrait toutefois s'annoncer périlleuse, après l'annonce par la presse de nouveaux soucis en perspective aux États-Unis pour le géant chinois des télécoms Huawei.

La justice américaine mènerait une enquête qui en serait déjà à un «stade avancé» sur des soupçons de vols de technologies par l'entreprise, a annoncé mercredi le Wall Street Journal.

D'après le quotidien économique, des procureurs fédéraux soupçonnent Huawei, bête noire de Washington, d'avoir dérobé des secrets technologiques à des firmes américaines travaillant avec le groupe.

L'arrestation au Canada début décembre, sur demande des États-Unis, de Meng Wanzhou, la directrice financière de l'entreprise et la fille du fondateur, provoque déjà la fureur de Pékin.

«Le monde entier comprend très bien les véritables intentions américaines, qui sont d'utiliser tous les mécanismes étatiques possibles pour réprimer et calomnier les entreprises chinoises du secteur des hautes technologies», a déclaré jeudi Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Deux Canadiens ont été arrêtés en Chine depuis l'arrestation de Mme Meng, et un troisième a été condamné à mort pour trafic de drogue. Des initiatives considérées par la plupart des observateurs étrangers comme des moyens de mettre la pression sur Ottawa.

Huawei, l'un des plus grands équipementiers télécoms du monde, est depuis plusieurs années dans le collimateur de Washington, qui lui reproche des liens supposés avec le gouvernement chinois.

Liu He se rendra aux États-Unis à l'invitation du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et du représentant au Commerce, Robert Lighthizer, a précisé le porte-parole Gao Feng.

Le temps de trouver un accord global avec Pékin, Donald Trump avait accepté en décembre de suspendre jusqu'au 2 mars une hausse prévue de tarifs douaniers de 10% à 25% sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles aux États-Unis.

Outre un déséquilibre commercial chronique, la Maison-Blanche reproche au gouvernement chinois des difficultés d'accès à ses marchés ou des pratiques commerciales qu'elle juge «déloyales» (transferts de technologie imposés aux entreprises étrangères, violations du droit de propriété intellectuelle).

L'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis a encore a atteint un record en 2018, progressant de 17,2% à 323,3 milliards de dollars, ont annoncé lundi les douanes chinoises.

Mais les exportations chinoises vers le territoire américain ont plongé en décembre, signe que les mesures de l'administration Trump commencent à avoir un certain impact.

Washington a déjà imposé des droits de douane sur des produits chinois représentant 250 milliards de dollars d'importations annuelles. Pékin a répliqué en visant des biens américains à hauteur de 110 milliards de dollars.

La Chine, aux prises avec cette guerre commerciale, doit également composer avec un ralentissement économique.

Les ventes de voitures particulières ont chuté en 2018 pour la première fois en plus de 20 ans. Et la hausse des prix à la production a par ailleurs été freinée en décembre, atteignant son plus bas niveau en deux ans.

Le gouvernement chinois annoncera lundi le chiffre de la croissance du produit intérieur brut en 2018. L'objectif officiel est «d'environ 6,5%».

Ce résultat marquerait une baisse par rapport aux 6,9% de 2017 et serait le plus faible depuis près de 30 ans.