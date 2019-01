Le médaillé olympique québécois Maxence Parrot souffre d’un rare cancer

Le planchiste québécois Maxence Parrot souffre d’un cancer. Âgé de 24 ans, le spécialiste de slopestyle et de big air a lui-même annoncé, jeudi, qu’il a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin.

«J’ai subi une première séance de chimiothérapie jeudi dernier, et ça s’est bien passé même si je sais que ce sera de plus en plus difficile, a indiqué Parrot, dans un communiqué. Il me reste 11 séances à faire aux deux semaines et si tout va bien, ça devrait être fini en juin.»

Parrot a précisé qu’il a commencé à s’interroger sur une possible maladie durant l’automne dernier.

«J’ai eu les premiers symptômes quand j’ai commencé à me gratter la peau à l’automne, autour du mois de septembre, a-t-il expliqué. Puis, en novembre, j’ai constaté que j’avais une bosse dans le cou, un ganglion était enflé. Je suis allé voir mon médecin de famille et on m’a fait passer une biopsie. J’ai reçu le diagnostic quelques jours avant Noël, qui a confirmé que j’avais un lymphome de Hodgkin.»

«Ç’a été une dure nouvelle à apprendre, et c’est encore dur maintenant, a commenté l’athlète. Mais au début, c’était plus le fait de devoir renoncer à la compétition que je trouvais difficile. Quand je me suis absenté du Dew Tour à la mi-décembre, c’était pour subir la biopsie et ça m’a fait mal au coeur parce qu’en sept ans de carrière, je n’avais manqué aucune compétition. Ce sera d’autant plus difficile au cours des prochains mois de rester à la maison, parce que j’ai l’habitude de voyager à ce moment-ci de l’année. Mais j’ai maintenant un nouveau défi à affronter, c’est une nouvelle sorte de compétition que je dois disputer, et j’ai l’intention de tout faire pour la gagner.»

Depuis le début de sa carrière, Parrot s’est notamment signalé en remportant une médaille d’argent, en slopestyle, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018. Le jeune homme originaire de Bromont a par ailleurs été couronné à de nombreuses reprises dans le cadre des fameux X-Games.

Inspiré par son meilleur ami

Cette triste nouvelle concernant Parrot survient alors qu’il a récemment vécu de près une autre bataille contre le cancer, celle de son meilleur ami Jean-David Lessard.

Les deux grands copains avaient d’ailleurs fait un pacte vers la fin de l’année 2016. Pendant que Jean-David s’affairait à vaincre le cancer, Maxence avait pour mission de lui ramener des médailles. Jean-David Lessard était également aux prises avec un lymphome hodgkinien.

Saison terminée

Parrot met logiquement un terme à sa saison 2018-19 après une seule course, une épreuve de Big Air qu’il a disputée le 24 novembre dernier à Pékin.

«La bonne nouvelle, c’est que je n’ai aucune restriction en terme d’activité physique, a toutefois noté Parrot. C’est sûr qu’il ne faut pas que je subisse de blessure grave, donc pas de triple cork, mais je vais quand même pouvoir faire du snowboard. C’est une bonne chose, parce que plus je serai actif, mieux je serais capable de récupérer après mes traitements.»