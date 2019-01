Martin Coiteux devient l’économiste en chef de la Caisse de dépôt et placement du Québec

L’ex-ministre libéral Martin Coiteux ne se sera pas cherché longtemps du boulot. Il vient d’être recruté par la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui le nomme au poste d’économiste en chef du bas de laine des Québécois.

L’ex-président du Conseil du Trésor retourne à ses premiers amours, l’économie. Il sera chargé de fournir à la Caisse «l’intelligence économique et d’affaires nécessaires au succès de sa stratégie d’investissement», en produisant par exemple des analyses économiques, précise la société dans un communiqué.

Avant son entrée en politique avec Philippe Couillard, il avait été professeur d’économie mondiale et de gestion internationale aux HEC pendant 20 ans.

La Caisse annonce aussi la nomination de Charles Émond, qui occupera les responsabilités de premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale.

«Je suis très heureux que ces deux dirigeants aient choisi, parmi toutes les organisations où ils auraient pu mettre leurs talents à profit, de se joindre à la Caisse. MM. Coiteux et Émond ont une compréhension en profondeur du Québec et des marchés mondiaux. Ils contribueront assurément à rehausser la place du Québec et de son savoir-faire dans le monde», a affirmé le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia.

«Cette expertise que possèdent MM. Émond et Coiteux, tout comme leurs qualités de leaders, sera autant d’atouts additionnels pour l’équipe de la Caisse afin de naviguer avec succès dans un environnement économique mondial complexe.

M. Émond succède à Christian Dubé, qui a quitté la Caisse de dépôt en pleine campagne électorale pour porter les couleurs de la Coalition avenir Québec. Il est aujourd’hui président du Conseil du Trésor au sein du gouvernement Legault.

C’est à la Banque Scotia que M. Émond a fait sa marche depuis près de 18 ans. Il était depuis un an vice-président exécutif, Affaires financières à Toronto pour l’institution financière, après avoir été cochef des services bancaires d’investissement.

Après avoir mené l’acquisition de la montréalaise Jarislowsky Fraser, l’une des principales firmes de gestion d’actifs au Canada, il en était, jusqu’à tout récemment, le président du conseil d’administration.