Pas d'accusation contre le manifestant à Chambly

Arrêté par les policiers en novembre dernier parce qu'il s'opposait à la démolition de la maison Boileau, à Chambly, Christian Picard n'aura finalement pas à faire face à la justice.

• À lire aussi: Arrestation lors d'une manifestation contre la démolition d'une maison historique

• À lire aussi: La ministre Roy estomaquée par la démolition à Chambly

• À lire aussi: Chambly tente de justifier la démolition

Selon son avocat, Me Pierre-Hugues Miller, l’accusation n’a jamais été autorisée.

«Excellente nouvelle, je viens de recevoir un appel de mon avocat. Nous avons reçu la confirmation écrite que le DPCP refusait de me poursuivre au criminel pour méfaits dans le dossier de la maison Boileau. Il n'y a plus d'accusations. Par le fait même, les conditions ne tiennent plus», a écrit M. Picard sur sa page Facebook mercredi.

«Je suis très heureux de ce dénouement ce matin. Cependant, ce n'est pas la fin de ce dossier, puisque nous sommes d’avis que cette démolition s’est fait en contravention du règlement de démolition de la ville. Je crois important que la Ville de Chambly et son DG soient tenus responsables de cet acte sauvage. Nous devons en faire un cas pour que cessent ces destructions de bâtiments historiques. Nous avons le devoir de transmettre et partager notre histoire et notre patrimoine aux générations futures.»

La Ville de Chambly avait suscité un tollé en novembre dernier en détruisant la maison Boileau, une bâtisse vieille de 200 ans ayant appartenu à un patriote.

La municipalité soutenait avoir agi pour une question de sécurité.