Près d’une centaine d’itinérants accueillis en deux jours

Le site pour itinérants dans l’ancien hôpital Royal-Victoria a accueilli près d’une centaine d’itinérants depuis son ouverture mardi soir pour les personnes qui n’ont pas réussi à trouver un lit ailleurs pour passer la nuit.

Le site a ouvert ses portes à 31 personnes mardi soir, et à 62 personnes mercredi, dont 8 femmes et une personne transsexuelle, a-t-on annoncé jeudi. Aucune personne avec des animaux de compagnies ne s’est présentée pour le moment même si elles pouvaient entrer avec eux.

«Si jamais les 80 places sont dépassées, il y aura des mesures additionnelles», a assuré jeudi en conférence de presse la ministre de la Santé Danielle McCann.

L’ancien hôpital Royal-Victoria est depuis mardi soir un refuge de dépannage et offre 80 lits d’urgence, aménagés jusqu’au 15 avril. Ces lits s’ajoutent au 957 places déjà disponibles dans les autres ressources.

Le ministère de la Santé, Montréal et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSS) ont injecté 200 000$ dans cette unité d’hébergement temporaire.

Les opérations sont assurées par des organismes communautaires en itinérance sous la responsabilité du CIUSS, dont la Mission Old Brewery, la Maison du Père et le Pavillon Patricia Mackenzie.

Lorsque les autres refuges affichent complet, l’unité de débordement ouvre ses portes pour accueillir les sans-abri à l’aide d’un service de navettes en fonction de 21h à 7h.

La mise en place de l’unité de débordement a d’ailleurs été bouclée en une trentaine de jours pour permettre d’accueillir depuis mardi les sans-abri. « Nos équipes ont travaillé ensemble 30 jours depuis la décision [en décembre] à aujourd’hui. C’est extraordinaire », a soutenu le président-directeur général de la Mission Bon Accueil Samuel Watts.

«L’ouverture de ce refuge est un tour de force qui témoigne de notre volonté d’agir ensemble rapidement pour les plus démunis», a souligné jeudi la mairesse de Montréal Valérie Plante, qui souhaite trouver des solutions à long terme.

La décision a été annoncée en décembre dernier alors que les refuges débordaient depuis l’arrivée des temps froids. L’ancien hôpital avait déjà servi à accueillir des réfugiés par le passé.

Le troisième étage du pavillon Ross peut héberger les personnes avec des animaux de compagnie, les personnes trans et les personnes à mobilité réduite et est ouvert aux femmes et aux hommes.