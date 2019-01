QUB radio se déplace au Salon de l’Auto

Les animateurs de QUB radio seront de passage au Salon International de l’Auto de Montréal, qui se tiendra du vendredi 18 au dimanche 27 janvier, au Palais des congrès.

Benoît Dutrizac («Dutrizac de 6 à 9»), Geneviève Pettersen et Vanessa Destiné («Les Effrontées»), Richard Martineau («Politiquement incorrect»), Bianca Longpré («Mère ordinaire»), Jonathan Trudeau («Trudeau le midi»), Antoine Robitaille («Là-haut sur la colline»), Sophie Durocher («On n’est pas obligé d’être d’accord»), Mario Dumont et Vincent Dessureault («Le retour de Mario Dumont») et Antoine Joubert et Germain Goyer («Le Guide de l’auto») enregistreront leurs émissions sur place et échangeront avec les visiteurs du Salon International de l’Auto pendant toute la durée de l’événement, au kiosque QUB radio.

On peut syntoniser QUB radio au www.qub.radio ou à partir de l’application disponible sur iOS et Android.