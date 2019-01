L’application d’une consigne sur les bouteilles de vin, dont la SAQ serait responsable de récupérer, ne ferait qu’appliquer une pression supplémentaire sur les citoyens qui croyaient déjà remplir leur devoir pour l’environnement, a estimé Mario Dumont, jeudi.

Un groupe de citoyens de la région de Montréal demande au gouvernement d’instaurer une consigne sur les bouteilles parce qu’il estime que 100 millions de bouteilles de vin ne sont pas recyclées pour diverses raisons, soit parce que le matériau s’est détérioré dans le bac de recyclage ou encore parce qu’on ne sait tout simplement pas quoi faire avec le verre au centre de tri. Comme moyen de pression, le groupe encourage les citoyens à rapporter leurs bouteilles à la SAQ, même si aucun système n’est en place dans les succursales.

«Sur le plan des moyens de pression, c’est complètement absurde. [...] On ne fait que nuire au service à la clientèle et au final on va nous-mêmes être les victimes parce qu’on va attendre plus longtemps à la caisse. Pas fort...», tranche Mario Dumont.

N’empêche, l’initiative soulève des questions sur la pertinence d’une consigne sur les bouteilles de vin. Pour Mario Dumont, ce ne serait que d’ajouter une responsabilité aux citoyens alors qu’on parle d’ajouter aussi une consigne sur les bouteilles d’eau.

«On va partir faire l’épicerie et l’auto va être remplie jusqu’au top. On met une pression considérable en disant aux citoyens qu’ils ont un devoir pour l’environnement. Je suis peut-être niaiseux, mais on pensait faire ce devoir-là en faisant l’exercice de trier et de mettre les choses dans le bac bleu», évoque le commentateur.

Selon lui, deux choix s’offrent au gouvernement : investir dans le système existant, soit dans l’efficacité des centres de tri et du système des bacs bleus, ou investir dans l’agrandissement des locaux des SAQ et dans l’ajout d’employés pour gérer les nouvelles responsabilités de la société d’État.

Au Québec, les centres de tri sont inégaux en termes d’efficacité. Certains sont à la fine pointe de la technologie, d’autres peinent à bien séparer les matières, ce qui entraîne inévitablement la perte de matériaux recyclables.

«Si c’est ça l’affaire, qu’est-ce qu’on attend pour investir là-dedans? Si la CAQ se cherche un dossier en matière d’environnement, allez-y!»

Mario Dumont rappelle que des investissements massifs ont déjà été faits par les municipalités pour organiser leur système de recyclage et que le gouvernement a dépensé une fortune pour sensibiliser la population.

«Si on veut réussir en matière d’environnement, il va falloir arrêter d’écœurer le citoyen, qui essaie de faire son effort, mais qui se fait dire après que son effort ne valait rien.»