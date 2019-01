La question du salaire des préposés au bénéficiaire a fait réagir les analystes de «La Joute», jeudi, surtout quand on les compare à ceux d’autres emplois du secteur public.

Un préposé du secteur privé gagne en moyenne 14 $/heure tandis que celui du secteur public touche 20$/heure. Pendant ce temps, un caissier à la SAQ est payé 19$/heure et un col bleu de Montréal obtient 27$/heure.

«Moi, ce que ça me dit, c’est qu’il faut valoriser ces emplois-là, affirme Jonathan Trudeau. Il faut rendre ça plus attrayant, parce que ces gens-là font des emplois qui sont tellement difficiles, mais un travail qui est tellement important.»

«C’est pas facile de s’occuper des personnes âgées et c’est comme si on avait organisé le travail dans un contexte qui n’est plus celui d’aujourd’hui, soutient Emmanuelle Latraverse. Je pense que ça, ça fait partie de la discussion.»

Voyez cet extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.