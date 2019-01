Trois-Rivières veut attirer Airbus

Les deux importants projets évoqués par le géant Airbus en début de semaine suscitent l'appétit à Trois-Rivières. Le commissariat industriel de la ville lève la main pour en attirer au moins un et peut-être même les deux.

Le président canadien d'Airbus a révélé l'intention de son groupe de construire au Québec deux usines, conditionnellement toutefois à l'obtention de deux contrats de fabrication, le premier pour le ministère de la Défense nationale et l'autre pour Télésat Canada.

Le premier contrat viserait l'assemblage de 88 avions de combat devant remplacer les CF-18 en fin de parcours.

Le second toucherait à la construction d'au moins 300 satellites de télécommunication.

Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières n'entend pas rester les bras croisés et se prépare à faire jouer ses contacts pour attirer l'attention d'Airbus sur le potentiel d'accueil de Trois-Rivières.

«Nous, on a une installation, un aéroport industriel. Donc, il est évident qu'on va se mettre en file nous aussi. Est-ce que le lobby de Montréal qui est un lobby puissant l'emportera? On est quand même là et on a des atouts», a lancé jeudi avec conviction le commissaire industriel Mario De Tilly, qui est directeur général d’IDE Trois-Rivières.

Airbus a tout de même fait part d'un préjugé favorable envers Mirabel, où il exploite déjà des installations pour la fabrication des avions A220 avec Bombardier. On s'attend à ce que l'appel d'offres pour les avions de chasse soit lancé par Ottawa d'ici quelques mois.