Un étrange disque de glace mystifie les curieux

Un disque de glace mystifie les curieux à Westbrook, dans le Maine.

Un cercle presque parfait s’est formé sur la rivière Presumpscot, à Westbrook, cette semaine.

On ne sait pas exactement à quel moment et de quelle façon la surface de glace s’est formée.

Le cercle en question fait plus de 90 mètres de diamètre et tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, a indiqué un porte-parole de la Ville de Westbrook.

Selon CNN, des experts estiment que des disques de ce genre peuvent se former dans un secteur où la rivière se déplace lentement et dans un mouvement circulaire. L’eau tourbillonnante gèle plus rapidement, ajoute-t-on.

Le phénomène, aussi rare soit-il, n’en demeure pas moins naturel.

Sur son site web, la Ville de Westbrook dit connaître un afflux inhabituel de visiteurs, depuis que les images impressionnantes de la rivière ont fait le tour du monde.