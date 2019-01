Une unité de débordement réclamée à Saguenay

Alors que la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi à Saguenay est fréquemment en débordement, un refuge d’urgence est réclamé afin de répondre à la demande qui est grandissante.

• À lire aussi: Le froid extrême complique la situation à Saguenay

Malgré le froid glacial, la situation est demeurée sous contrôle la nuit dernière à la Maison d’accueil pour sans-abri.

Au total, 27 personnes y ont trouvé refuge, mais les mesures exceptionnelles prévues n’ont finalement pas été déployées.

Ces mesures pourraient cependant être nécessaires dans les prochains jours, puisque le nombre de sans-abri qui cogne à la porte de la maison d’accueil varie constamment.

«Ce dont on aurait besoin, c’est d’un refuge d’urgence, qui ne nécessite pas de prise en charge automatique, mais qui répond à un besoin de logement et de nourriture, précise le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abri, Michel Saint-Gelais. Un style montréalais de maison d’accueil sans condition, sans montant et où on aurait plus de places.»

Plusieurs citoyens se demandent si certains lieux, comme des églises ou l’ancienne prison de Chicoutimi, ne pourraient pas accueillir un centre de crise pour sans-abri, lorsque l’achalandage explose à la maison d’accueil.

Le conseiller municipal du secteur entend travailler sur cette problématique afin de trouver des solutions.

«C’est sûr qu’à la Ville, on va regarder comment on peut aider, commente Simon-Olivier Côté. C’est bien beau de dire qu’on va ouvrir la prison, mais qui va gérer ça? Il faut mettre du personnel. Alors il faut travailler avec d’autres organismes, le ministère aussi, pour trouver des solutions qui sont pérennes.»