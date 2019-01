«Verre»: l’autre dimension des superhéros

Avec «Verre», M. Night Shyamalan s’amuse à déconstruire le mythe des superhéros avec l’aide de Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy et Sarah Paulson.

«L’indestructible» prenait l’affiche il y a 19 ans, quelques mois après le tout premier «X-Men» et huit ans avant «Iron Man», phénomènes qui allaient faire des justiciers masqués les personnages les plus rentables du cinéma contemporain. À l’époque, «L’indestructible» – mettant en scène deux hommes, l’un (Bruce Willis) doté d’une force surhumaine et l’autre (Samuel L. Jackson), fragile comme le verre, mais d’une intelligence hors normes – n’avait pas obtenu le succès escompté, la comparaison financière avec «Le sixième sens» (sorti en 1999) n’étant pas à l’avantage du cinéaste.

Avance rapide à aujourd’hui, où le box-office est dominé, année après année, par des êtres qui sauvent la planète à coups de pouvoirs spéciaux. C’est dans ce contexte, et après les revenus confortables de «Divisé» (278,5 millions $ aux guichets internationaux pour huit millions de budget de production), qu’arrive ce «Verre» réunissant les personnages des deux longs métrages susmentionnés.

Sans rien gâcher des rebondissements intéressants d’une intrigue qui l’est tout autant, «Verre» remet en scène Kevin Wendell Crumb (James McAvoy, toujours aussi convaincant), homme doté de 23 personnalités (ensemble baptisé «la horde»), dont «The Beast», une sorte d’animal tueur à la force prodigieuse. Il vient de kidnapper quatre jeunes filles et David, baptisé «The Overseer» (Bruce Willis), aidé de son fils Joseph (rôle repris par Spencer Treat Clark), se lance à leur recherche afin de leur sauver la vie.

Or, tant Crumb que David se retrouvent dans un hôpital psychiatrique entre les mains douces, mais fermes de la docteure Ellie Staple (Sarah Paulson, parfaite de froide détermination). Sa théorie? Les trois hommes – Glass est enfermé depuis les événements de «L’indestructible» – se sont persuadés, au mépris de la réalité, qu’ils détenaient des pouvoirs spéciaux.

En 128 minutes et avec une finale particulièrement réussie, M. Night Shyamalan (qu’on voit d’ailleurs quelques minutes à l’écran en concierge venu acheter un système de sécurité) parvient à développer un huis clos efficace, précis et minimaliste, s’interrogeant sur le concept même de superhéros. Dans un univers cinématographique dominé par les aventures interminables de surhommes (et de surfemmes) tous conçus sur le même modèle et d’effets spéciaux destinés à masquer les faiblesses scénaristiques, le long métrage du réalisateur et scénariste est une bouffée d’air aussi frais, dans un genre résolument différent, que les «Deadpool» et autres «Kick-Ass».

Si certains ne manqueront pas de trouver ce «Verre» à moitié vide, d’autres, dont je suis, le verront amplement à moitié plein.

Note: 3,5 sur 5