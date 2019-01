1,34 million $ payés en trop par Gatineau pour des contrats

Les contribuables gatinois ont payé 1,34 million $ en trop pour les contrats d’ingénierie municipaux en à peine un an et demi à cause d’un système de truquage.

Le Bureau de la concurrence du Canada (BCC) estime qu’entre février 2007 et novembre 2008, les prix payés par la Ville pour les travaux de génie-conseil étaient gonflés de 33% à cause de la collusion.

C’est ce que révèle l’analyse d’un économiste du BCC rendue publique jeudi lors du procès de Dave Boulay.

Cet ex-directeur et vice-président opérations adjoint de Dessau en Outaouais a plaidé coupable d’avoir participé au nom de son entreprise à un stratagème de truquage d’offres pour des contrats publics à Gatineau.

En vertu d’une entente entre les deux parties, Boulay s’en sort avec un an de prison à domicile, dont la moitié 24 heures sur 24. En échange, il a notamment accepté de participer au dossier du BCC comme témoin.

«L’ampleur [du complot] est très importante. On ne parle pas de quelques appels d’offres, on parle de dizaines d’appels d’offres», a indiqué Rodi El-Salibi, procureur pour la Directrice des poursuites pénales du Canada.

Complot sophistiqué

Dans son admission des faits, M. Boulay explique que des représentants des quatre entreprises se rencontraient lorsque la Ville publiait la liste des appels d’offres à venir dans le but de se les diviser. Pendant près de deux ans, il a été un des représentants de Dessau à ces rencontres, et ce, malgré le fait qu’il s’y était opposé.

Afin de ne pas se faire prendre, les participants avaient élaboré un «tableau d’encodage» qui leur permettait de communiquer des prix de soumissions en secret. Ils utilisaient aussi un ordinateur portable pour se répartir les contrats et faire des simulations en direct pour s’assurer que tous recevaient leur part des deniers publics.

«Il n’y a aucun doute que les comploteurs étaient sophistiqués. Ils avaient tellement bien planifié leurs affaires qu’ils ont même développé des outils pour aider leur cause», a décrit Me El-Salibi au palais de justice de Gatineau.

À ce jour, M. Boulay est le seul à avoir plaidé coupable parmi les quatre ingénieurs accusés au criminel au printemps par le BCC d’avoir participé à la collusion à Gatineau.

Les trois autres sont André Mathieu (Cima+), Claude Marquis (Genivar) et Michel Famery (Dessau).