Froid glacial avant la tempête

Après un léger réchauffement vendredi, le froid extrême reviendra en force dans la nuit de vendredi à samedi et devrait s'étendre à d'autres secteurs plus au sud. La vague de froid pourrait même persister jusqu'à lundi sur plusieurs secteurs.

Un avertissement de froid extrême a d’ailleurs été émis par Environnement Canada. Le facteur de refroidissement éolien pourrait même attendre des valeurs entre -40 °C et -50 °C à partir de la nuit de vendredi à samedi.

À Montréal comme à Québec, de la neige intermittente tombera au cours de la journée de vendredi. Une accumulation de 2 à 4 cm est prévue. Côté températures, le refroidissement éolien sera respectivement de -23 °C et -26 °C le matin, et de -14 °C et -14 °C dans l’après-midi.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les températures ressenties passeront de -34 °C à Montréal et de -38 °C à Québec.

Le froid va se poursuivre samedi avec des températures similaires à la veille.

Une tempête va affecter le Québec du 19 au 21 janvier: «Une intense tempête hivernale devrait traverser la Nouvelle-Angleterre dimanche puis le golfe du Saint-Laurent lundi. Elle apportera des accumulations importantes de neige et générera des vents très forts et glaciaux du secteur nord qui causeront de la poudrerie réduisant considérablement la visibilité et rendant les routes très glissantes», a indiqué Environnement Canada.

Les secteurs les plus touchés au Québec devraient être ceux situés près de la frontière américaine et des provinces Atlantiques.