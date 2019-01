«J’ai consommé de la drogue avec du sang contaminé»

Steve-O a su qu’il était tombé au plus bas de sa dépendance lorsqu’il a consommé de la cocaïne tout en sachant qu’elle contenait des traces de sang appartenant à son vendeur de drogue séropositif.

«Je suis dans sa maison et sur la table, là où il devait peser toute sa drogue, il y avait un reste visible de cocaïne», a raconté le célèbre cascadeur de Jackass durant l’émission «In Depth» présentée par Graham Besinger.

«Et alors j’ai raclé la table pour obtenir une ligne de cocaïne et je l’ai consommée. Mais alors que je m’étais assis pour la regarder, on pouvait voir, genre, une petite éclaboussure de sang dessus», a ajouté Steve-O.

Et d'ajouter : «Voilà à quel point ma dépendance était désespérée et pathétique - je me suis assis là, devant cette cocaïne que j’ai prise alors qu’elle contenait du sang. Je me suis assis là et je l’ai consommée, ce qui est totalement stupide. J’ai consommé le sang de quelqu’un qui se piquait».

Steve-O a célébré sa dixième année de sobriété l’an passé, et il est infiniment reconnaissant envers ses acolytes de Jackass pour l’avoir sauvé de lui-même.

«Difficile de croire que ça fait une décennie que je ne bois plus et ne prends plus de drogues, a écrit le cascadeur sur Twitter. Les mots me manquent pour dire combien je suis reconnaissant envers @realjknoxville (Johnny Knoxville) et le reste des mecs qui m’ont bouclé dans un hôpital psychiatrique le 9 mars 2008, là où cette histoire a commencé.»

Steve-O a déclaré qu’il n’avait pas contracté le VIH lors de l’incident, notant que le virus ne vivait pas longtemps dans le sang séché. «Heureusement, je ne l'ai tout simplement pas.»