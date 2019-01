King Crimson fêtera ses 50 ans à Montréal

Afin de souligner ses 50 ans d'existence, la formation rock britannique King Crimson offrira une tournée de plusieurs concerts sur la planète en 2019, dont un à Montréal.

L'événement aura lieu le 17 septembre au Théâtre St-Denis. Les billets (de 65 $ à 140 $ l'unité) seront en vente à compter du 25 janvier à midi. Des sièges VIP à 200 $ pièce pourront également être réservés (theatrestdenis.com).

Revenus sur scène depuis 2014, les membres du «nouveau» King Crimson jouent des chansons jamais proposées en concert et des arrangements de certains de ses classiques, qu'on pense simplement à l'album «In the Court of the Crimson King».

Le Journal de Québec

Il n'est pas rare que les spectacles de ces Britanniques s'étirent sur trois heures et parcourent presque l'entièreté d'une discographie comprenant 13 albums enregistrés en studio.

Outre diverses prestations, le groupe fera l'objet du documentaire «Cosmikc F*ck» aussi attendu cette année. L'automne dernier, un ensemble de trois CD et un enregistrement Blu-ray s'intéressant aux cinq concerts de King Crimson à Mexico en 2017 a vu le jour.