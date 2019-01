La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets soutient les jeunes transgenres

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets au Lac-Saint-Jean s'est récemment dotée d'une politique pour prévenir la discrimination liée à l'identité sexuelle, notamment pour protéger les jeunes transgenres.

Il s'agit d'une première au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette politique adoptée en septembre dernier est née du désir de l'organisation d'offrir à ces jeunes transgenres un environnement scolaire qui respecte leur réalité.

«Nous, notre but, c'est d'offrir aux jeunes qui fréquentent nos établissements un endroit sécuritaire où ils ne vivent pas de discrimination ni d'intimidation et de harcèlement, a expliqué la présidente de l'organisation, Brigitte Gagné. Même si nos professionnels accompagnaient déjà les jeunes avant l'élaboration de la politique, ça les sécurise d'avoir un document écrit et de savoir que tout le monde travaille dans le même sens.»

Les rôles et les responsabilités de chacun y sont bien définis.

Par exemple, si un jeune transgenre fait une demande d'accommodement qui nécessite des travaux, le service des ressources financières et matérielles de la commission scolaire devra se charger de préparer un plan de rénovation, en y incluant les coûts.

D'autres mesures peuvent être prises pour éviter qu'un jeune se sente exclu.

«Si un jeune nous dit qu'il portera dorénavant un autre nom, on va s'assurer que les enseignants vont l'appeler par son nouveau nom, a indiqué la coordonnatrice des services complémentaires de la commission scolaire, Nancy Bilodeau. Si on part en voyage et qu'ils ont besoin d'une chambre à eux seuls pour éviter les malaises, on va lui en trouver une pour qu'il puisse participer avec le groupe.»

La commission scolaire est fière d'avoir développé cette politique qui permet non seulement d'accompagner les jeunes transgenres, mais aussi leurs parents et les autres élèves de l'école.

«Même si nous sommes en région et qu'ils ne sont pas nombreux, c'est important de les accompagner, a dit Mme Gagné. C'est parfois difficile aussi à vivre pour les proches une transition comme celle-là. Nos professionnels peuvent répondre à leurs questions et les aider à mieux comprendre cette réalité.»

L'organisation est convaincue que l'encadrement offert à ces jeunes contribue à leur réussite scolaire et pourrait inciter d'autres jeunes en réflexion sur leur identité sexuelle, à s'affirmer et à se confier plus facilement.

«Les jeunes sont beaucoup plus ouverts qu'on peut l'imaginer, a indiqué Nancy Bilodeau. Ils sont bien entourés, ils ont des amis et ils ne sont pas mis à l'écart.»

Des témoignages inspirants

Pour Charlie Dufour et Elliot Perron, deux jeunes transgenres, l'adoption d'une telle politique par leur commission scolaire est un pas dans la bonne direction.

«Souvent, les gens jugent parce qu'ils ne comprennent pas notre réalité, a dit Elliot, 16 ans. Il manque malheureusement d'éducation sur le sujet. Si J'avais su plus jeune ce qu'était un transgenre, je n'aurais peut-être pas eu à passer par ma puberté de fille et à vivre avec cette douleur-là.»

Les deux adolescents s'estiment chanceux d'avoir pu compter sur l'aide de professionnels de leur commission scolaire pour les accompagner dans leur transition. Ils sont souvent les seules ressources disponibles pour ces jeunes en région.

«Comme je ne m'en cachais pas ou que je n'avais pas honte de qui j'étais, le monde ne m'écoeurait pas avec ça, a précisé Charlie, 17 ans. Je n'ai jamais eu de problèmes avec d'autres élèves ou enseignants qui ne comprenaient pas ma situation. Sentir qu'on a vraiment notre place à l'école, c'est vraiment mieux pour l'apprentissage. J'ai accepté d'en parler ouvertement pour dire que ce n'est pas si l'enfer que ça d'être transgenre.»

Charlie et Elliot ont accepté de témoigner de leur parcours pour montrer qu'il est possible de vivre cette transition à l'école, en région, sans être victime de discrimination.